Un nuevo tráiler revela que la serie de Halo se estrenará el 24 de marzo

Tal como estaba previsto, este domingo fue lanzado el primer tráiler oficial de la serie de televisión basada en el videojuego Halo. Con ello, también se reveló que la serie debutará en el streaming Paramount Plus el próximo 24 de marzo.

Más allá de la fecha oficial, el tráiler también presenta todo lo que esperan de una serie del videojuego, incluyendo a Master Chief en acción en medio de una historia que nos presentará la batalla de la humanidad contra fuerzas extraterrestres.

Además, y tal como revela el estudio 343 Industries, la serie adaptará la base del videojuego, pero no será un calco exacto de la historia.

Vean el tráiler a continuación.

La serie de televisión fue creada por Steven Kane (The Closer, The Last Ship), quien la desarrolló junto a Kyle Killen.