Un rumor dice que algunos personajes de Big Hero 6 podrían sumarse al MCU

Un inesperado grupo de personajes de los cómics de Marvel podría dar un salto al universo de Marvel Studios de acuerdo a un nuevo rumor.

En medio de todas las teorías enfocadas en el final de WandaVision y lo que será The Falcon and The Winter Soldier, desde el portal The DisInsider aseguran que Marvel Studios pretendería incorporar a algunos personajes de Big Hero 6 a su universo cohesionado.

El reporte no específica en qué proyecto podrían aparecer los personajes de Big Hero 6 y solo sostiene que este supuesto debut live-action de esos héroes probablemente contemplaría a Hiro y Baymax.

En ese sentido, además de recalcar que esto es un rumor, cabe recordar que pese a que el cómic de Big Hero 6 debutó en 1998, Baymax y compañía recién comenzaron a ser más reconocidos en 2014 de la mano de la película animada que estrenó Walt Disney Animation Studios.

La película de Big Hero 6 además dio pie a una serie de televisión que recién terminó durante este mes de febrero y actualmente Disney planea seguir explorando a esta franquicia con una nueva serie centrada en Baymax.