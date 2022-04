Un rumor dice que el Batman de Ben Affleck aparecería durante cerca de 20 minutos en la película de Flash

La película de The Flash postergó su estreno hasta 2023, sin embargo, Warner Bros y DC seguirían trabajando en la primera cinta en solitario de Barry Allen y durante los últimos días habrían realizado algunas pruebas de audiencia del proyecto comandado por Andrés Muschietti.

Generalmente aquellas pruebas están reguladas por acuerdos de confidencialidad, pero en algunas ocasiones surgen detalles verdaderos sobre las tramas en las cintas.

Obviamente en el caso de The Flash no tenemos como saber qué estará o no en la película dado que hasta el momento ni siquiera hay un tráiler oficial. No obstante, después de una publicación en Reddit sobre la película, el filtrador identificado como ViewerAnon respaldó un rumor.

Días atrás en un subreddit dedicado a las películas de DC se publicó una complicación de rumores donde un tercer punto sostenía que la película de The Flash comenzaría con una secuencia donde el velocista escarlata colaboraba con Batman para salvar el día.

“Toda la secuencia de apertura es un equipo de Flash y (el Batman de Ben Affleck). Flash salva un hospital mientras Batman persigue criminales en su batimoto”, dice la publicación. “Hay una secuencia de flash similar a Quicksilver en X-Men: Days of Future Past /Apocalypse donde salva a los bebés que caen del hospital cuando una explosión debajo lo derriba. Barry se está quedando sin energía durante la secuencia. Batman tiene una persecución de alta velocidad por las calles en pleno día. Se sentía como una persecución de autos de una película de Marvel”.

Aquella información no solo parece calzar con el cómic precuela de The Flash que mostrará una alianza entre Barry Allen y Bruce Wayne, sino que también respecto a la escena del rescate coincidiría con artes conceptuales que se mostraron en un video filtrado tiempo atrás. Todo mientras durante el rodaje aparecieron fotos del doble de Affleck en una moto a plena luz del día.

En ese sentido, quizás lo más llamativo es que el rumor dice que toda esa secuencia “ocupa aproximadamente los primeros 20 minutos de la película” y “termina con Batman casi muriendo por salvar la ciudad, pero Wonder Woman salva el día. Gal Gadot tiene líneas y es claramente ella”.

Si bien esta información comenzó a circular en Reddit tiempo atrás, recientemente tomó un poco más de notoriedad porque ViewerAnon aseguró que lo indicado por el reporte sería verdad, aunque planteó que eventualmente la escena podría durar menos de 20 minutos.

“Desafortunadamente, no sé el tiempo exacto, así que si son como 10-15 minutos, ¡no me maten, apunten contra el filtrador en su lugar! Pero definitivamente coincide con lo que sé de la película, hasta detalles más pequeños como Batman y Flash tocando el Lazo y derramando sus tripas”, señaló.

Hasta el momento Warner Bros no ha revelado muchos detalles sobre la trama de la película de Flash, pero tengan en cuenta que según esta filtración la madre de Barry moriría mientras el padre del héroe va a buscar una producto olvidado al supermercado y a raíz de la influencia de ese momento en la línea de tiempo la premisa de la cinta es comparada con el cómic La Liga de la Justicia: El Clavo.

The Flash se estrenará en 2023.