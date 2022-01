DC publicará un cómic que servirá como precuela para la película de The Flash

Cuando una nueva película de Marvel Studios está por llegar a los cines o una nueva serie de esa compañía se estrenará mediante Disney Plus los seguidores de la denominada “Casa de las Ideas” no tienen que pensar mucho para prepararse para aquella producción y usualmente queda bastante claro qué películas o series tienen que ver y repasar antes de una nueva entrega.

Pero en el caso de las apuestas de DC el panorama es un poco más complicado y mientras todo apunta a que la película de The Flash buscaría poner un poco de orden en las adaptaciones de esa franquicia, obviamente por ahora no hay mucha claridad respecto a cómo esperar aquella cinta.

En ese sentido, durante el próximo mes de abril DC Comics planea comenzar a pavimentar el camino para la primera cinta en solitario del velocista escarlata de la mano de The Flash: The Fastest Man Alive, un nuevo cómic que para bien o para mal usará el mismo nombre que la infame etapa que posicionó a Bart Allen como el Flash principal.

De acuerdo a DC (vía AIPT), The Flash: The Fastest Man Alive será una serie limitada de tres partes que se posicionará como una precuela de la película de Flash dirigida por Andrés Muschietti que llegará a los cines en noviembre de este año.

Así, de la mano de un guión de Kenny Porter y los dibujos de Ricardo López Ortiz, Juan Ferreyra y Jason Howard, este cómic retomará la historia de la versión de Barry Allen de Ezra Miller después de los eventos de Justice League.

La descripción del cómic es muy vaga respecto a qué versión de Justice League será considerada como válida para esta historia, por lo que mientras algunos no tardarán en especular si esto tomará o no el final que se estableció para Barry en Zack Snyder’s Justice League, la sinopsis de The Flash: The Fastest Man Alive dice:

“En The Flash: The Fastest Man Alive, la aventura salvadora del mundo de Barry Allen con la Liga de la Justicia ha llevado al hijo predilecto de Central City a convertirse en un súper héroe realmente habilidoso e inspirador. Pero cuando surge una nueva amenaza con el nombre de Girder en Central City, Barry recurre a Batman para que le aconseje sobre cómo entrenarlo para dominar sus poderes. ¡Bajo la tutela del Caballero Oscuro, el hombre más rápido del mundo tendrá que encontrar una manera de derrotar a esta amenaza metálica o ser aplastado por la fuerza de Girder!”

Girder es un personaje existente en los cómics de la línea principal de DC y de hecho debutó en 2001 en una historia protagonizada por Barry Allen.

Los números de The Flash: The Fastest Man Alive serán publicados mensualmente y la primera entrega de este cómic que contará con 48 páginas saldrá el 26 de abril.

La película de The Flash se estrenará en noviembre.