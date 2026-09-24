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    Diputada Parisi defiende abstención del PDG en reforma para expulsión de migrantes: “Lamento que el gobierno esté siempre buscando culpables”

    La parlamentaria, que fue una de las legisladoras de su bancada que se abstuvo de votar, además apuntó a que si el Presidente Kast hubiese considerado que los diputados republicanos no lo acompañaran al viaje de la ONU, "él habría tenido esos cuatro votos”.

    Por 
    Lya Rosen
    La diputada Zandra Parisi (PDG). Foto: Archivo. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La diputada Zandra Parisi se refirió este miércoles al papel del Partido de la Gente (PDG) en el traspié del gobierno del Presidente José Antonio Kast, ante el rechazo por un voto de la reforma para la detención y expulsión de migrantes, defendiendo la abstención de sus diputados en la votación que impidió que fuera visada.

    La iniciativa, impulsada por los ministerios del Interior, Justicia y Seguridad Pública, y que buscaba ampliar de cinco a 30 días el plazo de detención de extranjeros en situación irregular para materializar sus expulsiones, obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, lo que la dejó a un voto del quórum de cuatro séptimos (89 respaldos) necesario para su aprobación.

    Seis de dichas abstenciones correspondieron a diputados del PDG, incluyendo a la misma Parisi -hermana del excandidato presidencial y fundador de la formación política, Franco Parisi-, quienes decidieron apartarse del sufragio luego de que Pamela Jiles diera vuelta los votos de algunos integrantes de su bancada.

    “Yo lamento que el gobierno esté siempre buscando culpables, ¿no? Porque acá no están asumiendo responsabilidades", partió afirmando la legisladora en relación a las acusaciones a su partido por el traspié del Ejecutivo en la votación en la Cámara.

    Para luego asegurar, en su charla con Radio Pauta, que “si el presidente Kast, a quien respeto y le deseo todo lo mejor de la suerte, hubiese considerado que cuatro de sus diputados del Partido Republicano no lo acompañen al viaje de la ONU, él habría tenido esos cuatro votos”.

    “Perfectamente, en su lugar hubiesen ido alcaldes, gobernadores, concejales, vecinos. Fíjese que a mí me llama la atención, todos dicen que quieren a la gente, aman a la gente, y absolutamente ningún presidente invita a ningún vecino a acompañarlo en estas actividades”, añadió.

    De la misma forma, la diputada argumentó que Chile necesita orden migratorio, pero “también necesita leyes serias, que sean aplicables y con responsabilidad”.

    Aquí no basta tan solo con endurecer las normas que ya existen. Si no sabemos cómo van a funcionar en la práctica, mi pregunta, una de las preguntas que yo me hice fue, ¿qué pasa si después de esos 180 días, la persona que tiene que ser reubicada en su país de origen, no lo logra?”, apuntó al respecto finalmente la parlamentaria.

    Más sobre:Zandra ParisiPDGAbstenciónExpulsión migrantesVotaciónDiputadosJosé Antonio KastPartido RepublicanoPolítica

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