Ministro Riveros cuestiona que casas de apuestas auspicien a clubes deportivos: afirma que se debe regular y que el gobierno trabaja en una propuesta

El ministro del Deporte, Francisco Riveros, en el podcast Cómo te lo explico. Captura de pantalla.

El ministro del Deporte, Francisco Riveros, abordó este miércoles el auspicio de las casas de apuestas a los clubes deportivos, al afirmar no estar de acuerdo con este tipo de vinculación mientras no exista una ley que regule tales plataformas.

En el pódcast Cómo te lo explico, de las periodistas Paula Catena y Mónica Rincón, el secretario de Estado destacó que “para mí, tiene que regularse y ahí está la definición. Si esa regulación significa derechamente prohibirlas y terminarlas ¿O sí significa aplicar el sentido de realidad y decir, acá hay un problema que, lamentablemente, como son extranjeras, pueden meterse, pueden funcionar dentro de la ilegalidad”, señaló.

Una regularización que -sostuvo- en Chile se tendría que hacer considerando el tema de las adicciones al juego -especialmente de los menores- y de la afectación al deporte. Un apartado donde destaca “ cuál va a ser la relación de los deportistas en ejercicio con las casas de apuestas, si pueden ser rostro o no, si pueden participar de los mismos auspicios” .

“Estoy trabajando para poder tener toda la información para poder decir cuál de las dos situaciones (regular o prohibir) es la situación más atingente a la realidad de todo lo que toca; pero sí, por ejemplo, hay temas que no tengo ninguna duda y no me pierdo, como el tema de las adicciones posibles con los niños. Eso es un tema terrible y es un tema que directamente hay que regular”, argumentó al respecto.

En este aspecto, el jefe de la cartera de Deporte afirmó que el gobierno de José Antonio Kast está trabajando en la regularización de las apuestas, pero que como ministro no se le ha consultado aún por el tema, ya que lo maneja la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).

Luego, al ser preguntado directamente si es correcto que una empresa declarada ilegal por la Corte Suprema auspicie a un club deportivo, reconoció que no le parece bien y apuntó otra vez a la regularización de este tipo de instituciones: “por eso la puerta hay que cerrarla lo antes posible”, sostuvo.

“Yo creo que eso debe ser a través de la regulación. Yo creo que es un tema que hay que regular y que hay que regular pronto y ver ahí por cuál de los dos caminos se va” , zanjó el tema.

Legado en la cartera

En su participación en el pódcast, el secretario de Estado partió abordando el legado que le gustaría dejar en la cartera, donde relevó primero la descentralización del deporte y el apoyo a que “se hagan grandes eventos deportivos, competencias y actividades de todo tipo en nuestras regiones”.

“Y lo otro que quiero dejar como sello, tiene que ver con el acercamiento del mundo privado al apoyo y financiamiento del deporte. Hoy en día las cifras en Chile son súper bajas”, comenzó afirmando Riveros para luego detallar que “menos de un 5% del dinero del deporte proviene de fondos privados. Tenemos un 95% que es meramente estatal”.

Para luego destacar que en la gran mayoría de los países el financiamiento proviene principalmente del Estado. “Nosotros tenemos que ir avanzando paso a paso. Yo creo que la institucionalidad en Chile es bastante poco favorable”, señaló al respecto.

Y aunque dijo aún estar evaluando la meta en financiamiento, sostuvo que “si llegase a ser un 10%, duplicar, ya sería extraordinario” .

Presupuesto 2027

Respecto del presupuesto para la cartera del Deporte para el próximo año, el ministro Riveros indicó que le gustaría contar con una mayor cantidad de recursos, aunque relevó que eso “es noticia en desarrollo”.

Sin embargo, relevó que “tenemos grandes desafíos para el próximo año como Ministerio”, entre ellos los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales.

“Entonces, nuestro presupuesto considera (...) este gran evento (...) Yo aspiro a que el presupuesto del deporte permita cubrir todas nuestras necesidades”, sostuvo al respecto.

Para poco después reafirmar: “Sí, yo quiero que podamos tener muchos más recursos que este año, y ahí está mi gran pega (...) Mi gran pega, para lo que me trajeron y para lo que me invitaron al ministerio, es precisamente la gestión, que es a lo que me he dedicado”.

“No es comparable el presupuesto de este año con el del próximo año. Porque tenemos grandes eventos. Entonces, claro, yo espero que consideren esos grandes eventos, así que espero que crezca” , afirmó.

Ley de sociedades deportivas

En su conversación en Cómo te lo explico, Riveros también abordó el memorándum que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) le envió con una serie de observaciones a la reforma de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, un proyecto que busca modificar las reglas que regulan a las organizaciones deportivas profesionales.

Una circular con la que la ANFP busca asegurar la mantención de cierta autonomía que la legislación actual no garantiza, por lo que plantea mejoras a la normativa actual.

Al respecto, el secretario de Estado afirmó que “nosotros tenemos que avanzar en la regulación, porque el mandato de la ley es que se tiene que hacer un reglamento, reglamento que tiene que estar listo antes del 6 de diciembre”.

“En virtud de la confección de este reglamento es que nos hemos reunido con los distintos interesados que hay en esta ley. Acá hay que recordar también de que esta ley no es solo para el fútbol, sino que también es para los otros deportes”, añadió.

Para luego aclarar que “lo que motivó esta ley desde la perspectiva del fútbol es un problema mayor. Qué es el problema que tiene que ver con la multipropiedad de los clubes y con la falta de transparencia respecto de quiénes son los controladores finales de las organizaciones deportivas profesionales , que terminan siendo las que manejan los clubes”.

“Es un problema grave. Y ese es el problema gravísimo. Sin duda, es un tema en el que no hay ningún milímetro para moverse hacia otra dirección. La postura del ministerio es estar firme con el corazón de la ley, apoyarlo, sacarlo adelante”, argumentó.

Para después apuntar que “yo viví como dirigente del fútbol lo que significa esto. Lo viví apenas salió la ley y la realidad del fútbol profesional hoy es muy distinta de cuando se dictó la ley original, la ley 20.019, que es la que se viene a modificar ahora y sin duda requiere una modificación”.

“En el sentido que les digo de regular la actividad, de llegar efectivamente a los controladores finales, de terminar con la multipropiedad, etcétera. Entonces el memorándum de la ANFP plantea distintos temas (...) Vamos a buscar que la gran mayoría de los temas se traten en el reglamento”, añadió.

Además, requerido si como ministerio no se cierran a legislar nuevamente si fuera necesario, respondió que “yo no puedo decir no, no vamos a legislar si es necesario”, tras lo que agregó que los abogados de la cartera de Deportes deben ver ahora cómo avanzar.

En tanto, consultado sobre si esta ley genera cambios en la independencia del sistema sancionatorio que podrían derivar en que la FIFA expulse a la Selección Nacional, aseguró que ya le dio al equipo legal la instrucción de “revisar todos y cada uno de los puntos del memorándum”.

Cuya respuesta estaría en el breve plazo, “porque vamos a empezar ahora las consultas ciudadanas y eso tiene que estar zanjado a la hora de las consultas ciudadanas” que partirían en octubre.

“Vamos a trabajar para que no se ponga nada en riesgo y que podamos tener una selección chilena que pueda estar revitalizada, fortalecida y que nos represente como alguna vez lo hizo” , remarcó.

Para cerrar diciendo: “Nosotros lo que queremos es que a través de la ley el deporte en general, y eso incluye al fútbol, salga fortalecido, y creemos que esta es una ley que va en ese sentido”.

El daño de la salida de la exministra Duco

Al ser consultado por la salida de su cartera de la exministra Natalia Duco, Riveros dijo que creía que “se hicieron buenas cosas” y que “los problemas vienen por el orden interno dentro del ministerio, por las situaciones que se dieron y que terminaron llevando a la salida tanto de la ministra como del subsecretario (Andrés Otero)”.

Para luego reconocer que dichas salidas afectaron la evaluación del ministerio y su inicio en el cargo, apuntando que “para mí fue todo un desafío, yo partí sin subsecretario ni siquiera”.