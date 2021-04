Un rumor dice que el Mando aparecería en The Book Of Boba Fett

Lucafilm todavía no fija una fecha de estreno para la tercera temporada de The Mandalorian, sin embargo, un nuevo reporte sostiene que los fanáticos de esa serie solo tendrían que esperar hasta el debut de The Book Of Boba Fett para volver al personaje de Pedro Pascal.

Concretamente, según un portal llamado Cinelinx, Pascal volvería a aparecer como Din Djarin en The Book Of Boba Fett, la nueva serie de Star Wars que se enfocará en el famoso cazarrecompensas.

El reporte de Cinelinx se basa en dos fuentes que no son detalladas y evidentemente no tiene que ser tomado como algo más que un rumor. Después de todo, aunque es fácil imaginar que The Book Of Boba Fett podría estar conectada con The Mandalorian, por ahora no existen otros reportes que permitan confirmar un posible papel o cameo del Mando.

Pero claro, esto tampoco es algo completamente descabellado y hay que recordar que The Book Of Boba Fett ha sido promocionado como “el siguiente capítulo” de The Mandalorian.

El estreno de The Book Of Boba Fett está fijado para diciembre de este año y hasta el momento está confirmado que su elenco contará con Temuera Morrison como Boba Fett y Ming-Na Wen como Fennec Shand.