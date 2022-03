Un video anticipa una escena eliminada de Spider-Man: No Way Home

Aunque todavía no sabemos como lucirán los 20 minutos de escenas extras con las versiones de Spidey de Andrew Garfield y Tobey Maguire, esta semana se reveló un pequeño a acercamiento a otra secuencia descartada de Spider-Man: No Way Home.

En el contexto de un nuevo video promocional de la película que comenzó a circular a través de redes sociales, se puede apreciar una breve escena donde Spider-Man (Tom Holland) y la Tía May (Marisa Tomei) están en un ascensor junto al Doctor Octopus (Alfred Molina), Electro (Jamie Foxx), Green Goblin (Willem Dafoe) y Sandman.

Aquel momento no apareció en la versión final de la película, sin embargo, todo apunta a que esa la antesala de la llegada de los villanos al departamento de Happy Hogan (Jon Favreau).

Si bien el video promocional no revela prácticamente nada sobre lo que está sucediendo en esa escena, en los minutos previos aquel registro se enfoca en el desarrollo de los trajes para la película y también aparecen varias imágenes del detrás de cámaras.

Así, mientras se explica que le agregaron nuevos cierres a los trajes de Maguire y Garfield y ambos actores entrenaron para volver a encarnar a sus versiones de Spidey, en el caso de los villanos se abordan las decisiones para las nuevas apariencias de Doc Ock, Electro y Green Goblin. De hecho, Dafoe destaca que en esta oportunidad pudo ser mucho más expresivo ya que no contaba con la característica máscara que portó en Spider-Man (2002).

Pueden ver esas declaraciones y el vistazo a la escena eliminada a continuación:

Para conocer esta y otras escenas eliminadas tenemos que esperar al lanzamiento de las versiones hogareñas de Spider-Man: No Way Home en abril.