Un video del set de Black Panther: Wakanda Forever podría dar pistas sobre la conclusión de la historia de T’Challa en el MCU

Desde la lamentable muerte de Chadwick Boseman una de las principales preguntas en torno al futuro de las producciones de Marvel Studios ha guardado relación con cómo resolverá la compañía a la historia de T’Challa. Después de todo, aunque el estudio se comprometió a no reemplazar a Boseman, de una forma u otra la secuela de Black Panther tendrá que hacerse cargo de la ausencia de su protagonista.

En ese sentido, mientras Marvel Studios prácticamente no ha revelado detalles oficiales sobre la trama de lo que será Black Panther: Wakanda Forever, durante esta semana se dio a conocer un video del set de la película que precisamente podría dar pistas sobre el posible cierre de la historia de T’Challa.

Durante el martes pasado a través de Instagram se publicó un video del set de Black Panther: Wakanda Forever. Dicho registro muestra un espacio en construcción que aparentemente corresponde a la sala del trono de Wakanda. No obstante, el escenario que figuró en varias escenas de Black Panther ahora luce un poco distinto y en particular cuenta con unas llamativas inscripciones en el idioma de aquel país ficticio.

Por supuesto, como aquel idioma es inventado, el texto no se puede traducir de buenas a primeras. No obstante, usando algunos de los materiales que se han lanzado en el marco del MCU como el libro The Wakanda Files, algunos fanáticos han logrado descifrar que dirían aquellos pilares.

Así, según recoge Screen Rant, las palabras que se logran apareciar en el video dirían:

Descansa en el poder

Rey T’Challa

Nuestro héroe

Fue un honor

Wakanda por siempre

Aunque hay que tener en cuenta que esas traducciones podrían contener imprecisiones, por ahora esto parece apuntar a que el plan de Marvel Studios para concluir la historia de T’Challa implicaría el deceso del personaje. No obstante, eso aún no está confirmado.

Black Panther: Wakanda Forever será dirigida por Ryan Coogler y planea estrenarse en julio de 2022.