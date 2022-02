Una deidad vinculada a Black Panther aparecería en Thor: Love and Thunder según un rumor

Si este nuevo rumor resulta ser verdadero, un elemento clave del mundo de Black Panther será parte de Thor: Love and Thunder.

Pese a que ya ha pasado un buen tiempo desde que Thor: Love and Thunder terminó sus filmaciones, durante esta semana surgió un nuevo rumor en torno a la trama de la próxima cinta del dios del trueno. Particularmente, de acuerdo a información recogida por el portal Cosmic Circus, la diosa Bastet aparecería en la nueva película dirigida por Taika Waititi.

Mientras Thor y Odín son parte del panteón nórdico, Bastet (o Bast como también es conocida) es una diosa vinculada al mundo de Wakanda y específicamente es quién guió al primer guerrero a la hierba de corazón que entrega los poderes de Black Panther.

De hecho, Bast no solo es mencionada por T’Challa en Captain America: Civil War (2016), sino que es parte de la escena inicial de Black Panther (2018).

Aunque este rumor no indica qué papel tendría Bast en la trama de Thor: Love and Thunder y solo sostiene que el personaje sería interpretado por la actriz Akosia Sabet (Clickbait), cabe recordar que este no sería el único personaje de una mitología diferente a la nórdica en Love and Thunder ya que Russell Crowe supuestamente daría vida a Zeus.

Thor: Love and Thunder retomará la historia del héroe titular tras los eventos de Avengers: Endgame y como su villano principal será Gorr the God Butcher, es probable que las cosas no terminen muy bien para todas las deidades involucradas.

El estreno de Thor: Love and Thunder está fijado para julio de este año.