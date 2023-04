Una escena eliminada de Shazam! Fury Of The Gods incluye una referencia directa a los eventos de Justice League

[En esta nota encontrarán spoilers sobre Shazam! Fury Of The Gods]

Por diversas razones la versión final de Shazam! Fury Of The Gods eliminó varias referencias a otros superhéroes de DC abarcando desde descartados cameos de la versión de la Sociedad de la Justicia que apareció en Black Adam hasta momentos que habrían incluido guiños a otros héroes como Batman y Superman.

En ese contexto la reciente publicación una escena eliminada de Shazam! Fury Of The Gods reveló otra referencia descartada al Universo DC más grande. Como podrán ver en el clip que está más adelante, una versión preliminar de la conversación entre Billy Batson y Freddy Freeman en el exterior de la cafetería de su escuela incluía una referencia directa a los eventos de Justice League.

Concretamente, después de que Billy remarca la premisa de que los hermanos solo deben operar juntos como superhéroes, Freddy dice que los equipos solo se reúnen para lidiar con “portales gigantes en el cielo, extraños ejércitos de drones parecidos a insectos y extraterrestres enojados”. Todo en un evidente guiño a los Parademonios de Justice League.

Al igual que la primera película de Shazam, Fury Of The Gods se enmarcó en un mundo donde existían otros héroes aunque su sitio en el Universo de adaptaciones de DC no era muy claro y, aparte de mostrar a Wonder Woman, incluyó a Harcourt y Economos del equipo de Peacemaker.