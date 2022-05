Una nueva disputa por el Trono de Hierro marca el tráiler de House of the Dragon, el spin-off de Game of Thrones

“La historia no recuerda la sangre...recuerda los nombres”. Con esa frase concluye el nuevo tráiler de House of the Dragon y quizás es lo que mejor sirve para describir este avance del esperado spin-off de Game of Thrones.

Después de todo, como podrán ver un poco más adelante, este adelanto nos lleva a la época en la que los Targaryen gobernaban Westeros pero arranca mencionando a un montón de personajes con nombres conocidos que juran su lealtad al rey Viserys y su heredera, la Princesa Rhaenyra.

Pero obviamente esta es una producción enmarcada en el mundo de Game of Thrones y, mientras se escuchan algunos acordes familiares para los fanáticos de la serie original, este avance deja claro que la disputa por el Torno de Hierro no tardará en comenzar y será bastante compleja en un contexto que no solo está marcado por ambiciones políticas, sino que también tiene un montón de dragones.

Sin más preámbulos, pueden ver el nuevo tráiler de House of the Dragon aquí:

En paralelo a este adelanto, House of the Dragon reveló varios pósters que presentan a sus personajes y puedes revisarlos a continuación.

House of the Dragon se estrenará el 21 de agosto mediante HBO y HBO Max.