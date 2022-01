Una supuesta foto filtrada revelaría al nuevo traje de Valkyrie en Thor: Love and Thunder

Si todo marcha de acuerdo a los planes actuales de Marvel Studios, la próxima película del MCU que llegará a la pantalla grande será Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pero mientras que después del estreno de Spider-Man: No Way Home se ha hablado bastante sobre la nueva producción enfocada en Stephen Strange, este 2022 arrancó con una actualización de la cinta que vendrá tras Doctor Strange 2: Thor: Love and Thunder.

Durante este fin de semana a través de redes sociales comenzó a circular una supuesta foto filtrada de Thor: Love and Thunder que revelaría nada más ni nada menos que el nuevo aspecto de Valkyrie (Tessa Thompson) en la cuarta película del Dios del Trueno.

Como podrán ver a continuación, en la imagen Valkyrie porta un traje predominantemente blanco con detalles negros y plateados. Todo mientras la gobernante del Nuevo Asgard luce su cabello trenzado.

Si bien esta filtración no ha sido confirmada, cabe señalar que el supuesto look de Valkyrie en aquella imagen coincidiría con imágenes anteriores del rumoreado arte promocional de la película.

Thor: Love and Thunder fue dirigida por Taika Waititi (Thor: Ragnarok) y además de Tessa Thompson como Valkyrie contará con Chris Hemsworth como Thor, Natalie Portman como Jane Foster, Christian Bale como Gorr the God Butcher e incluirá cameos de algunos integrantes de los Guardianes de la Galaxia.

El estreno de Thor: Love and Thunder está contemplado para julio de 2022.