Valkyrie y Mighty Thor son el foco de una nueva foto de Thor: Love And Thunder

Si todavía no terminan de procesar Doctor Strange in the Multiverse of Madness, será mejor que se apresuren porque Marvel Studios ya está dando rienda suelta a la promoción de su siguiente película, la esperada Thor: Love And Thunder.

Así, aunque por ahora solo hay un tráiler para la película, después a las declaraciones más recientes de Taika Waititi, se reveló una nueva foto de Mighty Thor.

Mientras los vistazos anteriores a la heroína interpretada por Natalie Portman habían estado marcados por la presencia de Thor Odinson, aquí Jane Foster aparece junto a nada más ni nada menos que Valkyrie.

Como podrán ver, ambas heroínas están en una especie de salón del trono. No obstante, no está claro si se trata de la habitación de Valkyrie como Rey de Nuevo Asgard y, a raíz del personaje que se ve en la parte inferior derecha de la imagen, ya hay quienes especulan que se podría tratar del cuarto de otra deidad (particularmente Bast, la diosa vinculada a Pantera Negra). Después de todo, se supone que de la mano de una historia que contará con Gorr como el gran villano, la cuarta película de Thor mostrará a dioses de diferentes mitologías.

Pero por ahora eso es solo especulación y lo único definitivo es que Jane y Valkyrie tienen nuevos atuendos en esta imagen.

Thor: Love And Thunder fue dirigida por Taika Waititi y se estrenará este 7 de julio en cines.