Vean el notable trailer de la adaptación de La caída de la casa Usher que presentará Netflix

Una de las obras más populares de Edgar Allan Poe, el cuento de terror “La caída de la casa Usher”, tendrá una adaptación en Netflix que contará con la dirección de Mike Flanagan (Doctor Sueño), quien previamente trabajó con el streaming en series como The Haunting of Hill House, Midnight Mass y The Midnight Club.

La producción, marcada por la polémica a raíz de la salida de Frank Langella por una acusación de comportamiento impropio en el set, contempla un estreno para el próximo 12 de octubre y desde ya anticipa un escenario gótico marcado por la muerte, las mansiones, los cuervos - haciendo un guiño a otra de las obras clave de Poe - y los pecados familiares.

Con Bruce Greenwood, quien trabajó con Flanagan en Gerald’s Game, interpretando a Roderick Usher, mientras que Mary McDonnell interpretará a su hermana Madeline, la serie abordará cómo la familia comienza a ser atormentada... por algo que bien podría el karma.

Y en todo ese escenario, Roderick comienza a afrontar sus pecados junto a sus hijos y su abogado, interpretado por Mark Hamill, mientras le advierten que la hora les llegó. Y habrá que pagar las consecuencias.

Vean el tráiler a continuación.