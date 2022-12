Warner Bros habría considerado realizar otra película de la Liga de la Justicia con la formación base del Snyderverse

Desde que a la película de la Liga de la Justicia no le fue bien durante su debut en 2017 las opciones de una secuela parecían difíciles. De hecho, incluso después del lanzamiento de la versión de la cinta de Zack Snyder el desarrollo de una Justice League 2 nunca apareció como una opción viable para el futuro de las adpataciones de DC Comics. No obstante, al menos durante un tiempo y detrás de escenas Warner Bros habría considerado la idea de realizar otra película del célebre equipo de los cómics.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, antes de que James Gunn y Peter Safran asumieran como CEOs de DC Studios, la nueva división de Warner Bros Discovery enfocada en las adaptaciones de DC Comics: los jefes de Warner Bros Pictures, Michael De Luca y Pamela Abdy, habrían contemplado concretar Justice League 2 con nada más ni nada menos que la formación base de la cinta de 2017.

Específicamente The Hollwyood Reporter dice que De Luca y Abdy “deseaban una vuelta más de los héroes de Snyderverse, posiblemente incluso tener otra película de la Liga de la Justicia con esos actores”.

Tengan en cuenta que el “Snyderverse” no solo incluye a héroes que encabezaron más cintas tras Justice League como la Wonder Woman de Gal Gadot o el Aquaman de Jason Momoa, sino que también incluye al Superman de Henry Cavill, el Batman de Ben Affleck, el Cyborg de Ray Fisher y el Flash de Ezra Miller.

No obstante, aunque hubiese sido curioso ver cómo se habría concretado esa película (con o sin Snyder, con una historia original, etc.) el plan no alcanzó a avanzar y eventualmente Gunn y Safran comenzaron a trazar con su nuevo proyecto para las adaptaciones de DC que ya provocó la cancelación de Wonder Woman 3 y tendría en suspenso el futuro de Aquaman y Superman.

De hecho, respecto al Hombre de Acero desde The Hollwyood Reporter también dicen que aunque meses atrás efectivamente se habría estado avanzando en Man of Steel 2 e incluso Andy Muschietti, el director de The Flash, habría expresado su interés por comandar la cinta que pretendía emular el tono de la clásica Superman de 1978, por ahora ni siquiera está asegurado el cameo del Kal-El de Cavill en The Flash.