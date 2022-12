¿Jason Momoa como Lobo? Reporte sostiene que el actor podría asumir otro papel de DC ante su posible salida como Aquaman

Un recuerrente rumor y fancast sobre las adaptaciones de DC podría convertirse en realidad. Aunque aún no hay nada formal y todo lo que respecta al futuro de las adaptaciones de DC Comics sigue en movimiento, un nuevo reporte dice que Jason Momoa podría interpretar a un personaje distinto a Aquaman en las producciones basadas en los cómics de esa editorial y una opción para aquello sería nada más ni nada menos que Lobo.

Siguiendo su reporte sobre la cancelación de Wonder Woman 3, el portal The Hollywood Reporter abordó los posibles escenarios para el futuro de las películas de DC. Pese a que todavía no hay un rumbo definitivo para las apuestas cinematográficas inspiradas en DC Comics, aquel medio planteó que una alternativa sería despedirse definitivamente del “Snyderverse” y finalizar las apariciones de figuras como el Superman de Henry Cavill y el Aquaman de Jason Momoa.

En ese sentido, mientras respecto al Hombre de Acero en Warner Bros todavía estarían debatiendo qué hacer con su cameo en The Flash, en relación a Aquaman estaría la posibilidad de que Momoa aparezca por última vez como Arthur Curry en Aquaman and the Lost Kingdom, la película de 2023 que marcará el cierre de la etapa anterior de las cintas de DC.

Pero aquella opción no implicaría un distanciamiento defnitivo de Momoa con esa franquicia de superhéroes ya que The Hollywood Reporter dice que sus fuentes sostienen “que el actor protagonizaría otra película o franquicia” para DC. Por ahora no hay nada oficial sobre esa posible nueva apuesta, sin embargo, el mismo informe dice que Lobo, el último czarniano, “ha sido mencionado en relación con Momoa”.

Recuerden que tiempo atrás Momoa dijo que uno de sus proyectos soñados se concretará gracias a la nueva administración de DC y en ese minuto no tardaron en emerger las conjeturas sobre una apuesta de Lobo. Pero claro aún no hay nada oficial ni para la salida de Momoa como Aquaman ni su hipotético debut como Lobo ya que todo depende del nuevo proyecto de DC Studios que James Gunn y Peter Safran recién presentarán ante el CEO de Warner Bros Discovery la próxima semana.