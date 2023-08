Warner Bros. mantendría la fecha de estreno de Aquaman y el Reino Perdido pero otras películas están en riesgo

Todo parece apuntar a que Aquaman y el Reino Perdido no se vería afectada por las huelgas de Hollywood y mantendría su fecha de lanzamiento para el próximo 20 de diciembre de 2023, sin embargo otros filmes de Warner Bros. si podrían ser retrasados.

La información proviene desde Variety, desde donde mencionan que han recibido información que la fecha de estreno de la película no se moverá, pero que otras, como Dune: Part 2, se encuentran en riesgo de ser retrasadas.

Cabe recordar que son varias las producciones que se han visto afectadas por la huelga de escritores y actores que afecta a Hollywood, Es así que series como The last of Us, The Mandalorian y películas como The Batman: Parte II y Thunderbolts se encuentran pausadas.

Junto con las producciones afectadas, otras se encuentran en riesgo y más se podrían sumar en caso de que continúen en el tiempo las paralizaciones.

Por el momento no se ve un fin próximo a la huelga, por lo que sólo queda esperar para ver las medidas que tomen los diferentes estudios.