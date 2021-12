Warner Bros pretendía realizar The Matrix 4 con o sin Lana Wachowski

¿Qué habría pasado con la franquicia de The Matrix si Lana Wachowski no hubiese propuesto la idea de The Matrix Resurrections? Esa es una pregunta que ha rondado desde que comenzó a avanzar el desarrollo de la nueva película de Neo y, aunque desde Warner Bros no han dicho nada al respecto, ahora un productor de la saga confirmó lo que muchos fanáticos sospechaban y es que Warner Bros eventualmente habría intentado concretar otra cinta de The Matrix sin la co-creadora de esa franquicia.

En varias oportunidades a lo largo de la promoción de The Matrix Resurrections la propia Lana Wachowski ha contado que decidió realizar esta nueva película después de varios momentos difíciles en su vida, por lo que desde Collider decidieron preguntarle al productor James McTeigue qué habría pasado si la directora no hubiese creado aquella nueva historia.

Específicamente McTeigue fue consultado respecto a si creía que Warner Bros pretendía seguir adelante con otra película de The Matrix con o sin Lana. Y, aunque el productor no respondió directamente a aquella inquietud, reafirmó que el estudio simplemente no planeaba dejar de lado para siempre a una franquicia que puede reportarle mucho dinero.

“Mira. Creo que cuando tienes una franquicia con tanta capacidad potencial para hacer dinero, siempre hay conversaciones. Es de la misma manera que el universo Marvel se repite y gira sobre sí mismo, o tienes a Spider-Man, o tienes a Iron Man o Thor“, dijo McTeigue. “Siempre existe la posibilidad de actualizar esas películas solo por la posibilidad de ganar dinero y contar nuevas historias”.

“No debería decir que es solo un pensamiento puramente fiscal. Pero sí, mira, había versiones por ahí, pero no habían aterrizado en la versión correcta. Entonces, cuando Lana finalmente regresó y dijo: ‘Mira. Estoy interesada en hacer otra película’, por supuesto, se fueron con el cineasta que fue la génesis de Matrix”, sentenció.

Considerando que las películas de The Matrix siempre han sido comandadas por las Hermanas Wachowski (aunque solo Lana dirigió Resurrections) la idea de una continuación de la saga de Neo sin ellas no deja de ser extraña. Pero claro, eso tampoco es algo inusual en una era donde Hollywood está muy enfocado en los remakes, reinicios y secuelas.

De hecho, en 2017, se reportó que Warner Bros estaba trabajando en una nueva película de The Matrix con el guionista Zak Penn (The Avengers, Free Guy) e incluso se estaba considerando a Michael B. Jordan como protagonista de esa apuesta. Pero, para bien o para mal, aquella idea no prosperó y el regreso de The Matrix finalmente se dio de la mano de una nueva cinta dirigida por Lana Wachowski que, según la propia directora, no daría pie a más cintas.