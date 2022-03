Warner Bros reveló la escena eliminada del personaje Barry Keoghan en The Batman

[Esta nota incluye un importante spoiler de The Batman]

Durante este jueves Warner Bros publicó una nueva actualización en rataalada.com, el sitio web promocional de The Batman donde los usuarios pueden responder acertijos para recibir contenido de la película.

Pero esta vez el estudio no apostó por revelar imágenes de elementos que ya se habían abordado en la trama de la película y, cuando todavía falta para que se cumpla un mes desde el estreno de The Batman, Warner Bros reveló la escena eliminada del Joker.

Como recordarán, en sus primeras declaraciones sobre la aparición del Joker en The Batman, el director Matt Reeves contó que originalmente el personaje no solo figuraba en la última escena con Riddler en Arkham, sino que se presentaba a la mitad de la película en una secuencia con el vigilante de Gotham.

Reeves explicó que en última instancia optó por cortar esa escena porque no aportaba mucho al ritmo de la película, sin embargo, esperaba que algún día pudiese ver la luz.

Bueno, ese día llegó es este jueves ya que, como recomienza por resolver los acertijos de rataalada.com, Warner Bros reveló la escena eliminada y a continuación pueden ver cómo el Batman de Robert Pattinson confronta al Joker de Barry Keoghan en intento por descifrar el plan de Riddler.

Si bien a lo largo del video no se puede apreciar completamente bien la caracterización de Keoghan como el Joker, igualmente se puede apreciar que hay un look bastante desaliñado para el villano y obviamente se quiere dar a entender que el segundo año de Bruce Wayne como vigilante ya hay una historia entre ambos.

Aunque sería fácil decir que la aparición del Joker en The Batman es un anticipo para la inminente presencia del villano en The Batman 2, tengan en cuenta que la secuela aún no es confirmada y Matt Reeves aún no ha comprometido nada al respecto.