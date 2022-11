Warner Bros Television sostiene que hay “mucho interés” y “conversaciones diferentes” para una potencial serie de Harry Potter

Aunque la fanaticada de Harry Potter sigue vigente y así lo demuestra el perpetuo merchandising e interés en elementos como las obras, parques y sitios vinculados a la saga del niño mago, en estos minutos Warner Bros Discovery no estaría desarrollando activamente ningún proyecto de la franquicia ambientada en el Mundo Mágico y es que pese a que se consideró concretar varias películas de Animales Fantásticos, tras la mala recepción de la tercera entrega esas producciones siguen en suspenso.

Pero mientras por ahora no se están desarrollando más películas con Newt Scamander ni tampoco habría reflotado la idea de una adaptación de Harry Potter and the Cursed Child, la opción de una serie del mundo de Harry Potter seguiría dando vueltas en Warner Bros.

Si bien no hay nada oficial al respecto, en una reciente conversación con Variety la jefa de Warner Bros Television, Channing Dungey, confirmó que al menos existirían conversaciones sobre una posible serie de la franquicia de Harry Potter.

“Hay una gran cantidad de ambición sobre eso y estamos involucrados en una serie de conversaciones diferentes”, dijo Dungey antes de añadir: “Ojalá pudiera decirles que hay algo inminente en el horizonte, pero hay mucho interés y mucha pasión por eso, absolutamente”.

“Lo bueno es que ves cómo la audiencia está muy comprometida y muy lista. Nuestro equipo sin guión hizo un fantástico especial con ‘Regreso a Hogwarts’ para HBO el año pasado, que resonó tremendamente, luego hicimos un programa de preguntas, ‘El Torneo de las Casas’, en el que Helen Mirren fue la presentadora. La audiencia está lista, quiere ir, así que solo debemos descubrir cuál es el siguiente paso correcto”, concluyó.

Por lo tanto aunque las declaraciones de Dungey refuerzan lo que ya había indicado Sarah Aubrey respecto a que HBO Max no tiene planes para una serie de Harry Potter en estos momentos, sus palabras también indican que aunque el foco de Warner Bros Discovery para sus grandes franquicias estaría en el cine, en el caso de Harry Potter el streaming todavía podría ser una opción para algún nuevo proyecto.

