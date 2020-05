Xiaomi ahora venderá pilas que prometen ser más duraderas y baratas

Xiaomi quiere seguir expandiendo su negocio y anunció que ahora, además de vender smartphones, comercializará pilas.

Durante esta semana la compañía presentó a sus Mijia Super Battery, unas nuevas pilas alcalinas tipo AA que prometen ser “entre 2 y 5 veces más duraderas que las pilas convencionales”.

Según recoge Xataka, las nuevas pilas de Xiaomi serán más baratas que las pilas que ya están en el mercado y el pack de 4 unidades se venderá por 16,9 yuanes (menos de $2 mil pesos chilenos).

Estos nuevos productos de Xiaomi no solo intentarán destacar ante su competencia con su precio y también ofrecerán algunas características propias.

Por ejemplo, las Mijia Super Battery tendrán una capacidad de 2.900 mAh y Xiaomi asegura que pesarán un 33% menos que las pilas de otras compañías.

Por otra parte, la empresa dice que las pilas funcionarán incluso en temperaturas bajo cero.

Si bien las pilas alcalinas ya no son tan cotizadas como años atrás, estas siguen siendo una alternativa para muchas personas que aún no pueden o no quieren cambiarse a las pilas recargables por lo que habrá que ver como marchará esta nueva apuesta de Xiaomi.

Inicialmente las Mijia Super Battery solo se venderán en China pero Xiaomi eventualmente podría extender su disponibilidad.