Zack Snyder contó que prohibió las sillas en set de Army of the Dead

¿Se acuerdan que el año pasado se generó toda una controversia porque Christopher Nolan aparentemente no permitía que la gente se sentara en el set de sus películas? Aunque en última instancia se aclaró que todo tenía que ver con un segmento de sillas específico, ahora Zack Snyder quiso seguir el camino que se atribuyó a su amigo y contó que prohibió las sillas en el rodaje de Army of the Dead.

En una conversación con el podcast “Fourth Wall” de The Playlist, Snyder contó cómo manejó su papales de director, camarógrafo y director de fotografía en las filmaciones de su nueva película de zombies para Netflix.

“Los días pasaban rápido, lo diré así. Fue como, no hay posibilidad de sentarse (...) Prohibí las sillas en set. Yo estaba como: ‘No hay sillas. Nadie se sienta’”, dijo Snyder. “Pero lo bueno es que es muy íntimo. Puedo simplemente hablar con los actores allí mismo, no estoy en un monitor al otro lado de la habitación”.

“Definitivamente fue lo más puramente comprometido que he estado haciendo en una película”, agregó.

Es decir, aunque todo el asunto de Nolan aparentemente habría sido un mal entendido a raíz de las palabras de Anne Hathaway, Zack Snyder no tiene problemas en admitir que efectivamente sacó a las sillas de su set. Pero claro, aún se desconoce el alcance efectivo de esta medida del director.