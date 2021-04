Zendaya será la voz de Lola Bunny en Space Jam 2

Cuando Space Jam: A New Legacy se presente durante el próximo mes de julio, Lola Bunny tendrá una voz conocida para los fanáticos de Euphoria y las películas más recientes de Spider-Man. Después de todo, durante este fin de semana y de la mano del lanzamiento del primer tráiler de la película, EW reveló que Zendaya será la voz de Lola Bunny en ese proyecto.

Lola Bunny es un personaje que debutó en la primera película de Space Jam y aunque en esa cinta fue interpretada por Kath Soucie, en otras producciones el papel también ha estado en manos de intérpretes como Kristen Wiig.

De acuerdo a lo que se conoce hasta ahora, Lola Bunny no solo estrenará un nuevo diseño durante Space Jam: A New Legacy, sino que de la mano de la premisa del “Serververse” aparecerá en la tierra de las amazonas del mundo de Wonder Woman antes de sumarse a la trama que girará en torno a la historia de LeBron James y su hijo.

Debido a la estrategia de estrenos de Warner Bros para este 2021, Space Jam: A New Legacy se estrenará el próximo mes de julio mediante cines y HBO Max en Estados Unidos.