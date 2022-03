Zoë Kravitz interpretó a Catwoman como bisexual en The Batman

Durante sus ochenta años de historia Catwoman ha sido interpretada por varias actrices en diferentes medios. Pero aunque ciertamente un montón de características del personaje se han traducido correctamente desde los cómics a la pantalla, hasta la fecha las producciones live-action con la ladrona no han abordado directamente el tema de la sexualidad de Selina Kyle.

Si bien Bruce Wayne es el interés amoroso más importante y famoso de Catwoman, cabe recordar que en 2015, en las páginas de Catwoman #39, DC Comics estableció que Selina Kyle es bisexual dentro de su canon.

Por lo tanto, en un contexto donde la representación de la comunidad LGBTQ se ha instalado como un tema relevante en las adaptaciones de cómics, desde el portal Pedestrian decidieron preguntarle a Zoë Kravitz sobre ese aspecto de su interpretación de Catwoman en The Batman, la nueva película del vigilante de Gotham.

Particularmente Pedestrian le consultó a Kravitz sobre una escena de The Batman donde su personaje se referiría a otra mujer llamada Anika como “bebé”, planteando que aquello podría dar a entender que ambas tenían una relación. La actriz no dudó en responder y confirmó que al menos ella entendió aquel momento de esa manera.

“Definitivamente así es como interpreté eso, que tenían algún tipo de relación romántica”, dijo Kravitz

Ante la respuesta de la actriz el reportero comentó que estaba feliz de que la bisexualidad de Catwoman llegara a la pantalla grande y Kravitz respondió: “¡Estoy de acuerdo!”

El beso entre Eiko (vestida como Catwoman) y Selina en Catwoman #39 (2015).

Pero ¿significa esto que Catwoman es bisexual en el mundo de The Batman? Por ahora todavía quedaría espacio para dudas porque en la misma entrevista el director Matt Reeves indicó que aquella escena tenía otro matiz en el guión.

“(La película es) muy fiel al personaje de Selina Kyle. Todavía no es Catwoman, pero todos los elementos de cómo se convertirá en Catwoman están ahí”, dijo Reeves. “Y en términos de su relación con Anika, hablé con Zoë desde el principio y una de las cosas que dijo que me encantó fue que: ‘(Selina) se siente atraída por los callejeros porque era una callejera y realmente quiere cuidar de estos callejeros porque ya no quiere ser así y Anika es como una callejera y la ama. En realidad, representa esta conexión que tiene con su madre, a quien perdió, que ya no era una callejera”.

“Entonces, no creo que tuviéramos la intención de ir directamente de esa manera, pero puedes interpretarlo de esa manera con seguridad. Ella tiene una intimidad con ese personaje y es un tremendo y profundo cariño por ese personaje, más que algo sexual, pero se suponía que había una relación bastante íntima entre ellas”, concluyó.

The Batman tendrá su pre-estreno este 2 de marzo en Chile.