Zuckerberg dijo que Facebook no será un ”árbitro de la verdad” tras la disputa entre Twitter y Trump

En 2018, y a raíz de las polémicas sobre su plataforma por el escándalo de Cambridge Analytica, Mark Zuckerberg había admitido que tenían esfuerzos pendientes para prevenir las campañas de desinformación arraigadas en Facebook.

Pero ahora, a propósito de la controversia entre Twitter y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el fundador de la red social planteó una postura distinta.

De hecho, Zuckerberg se cuadró con la visión oficialista que va en contra de medidas de fact checking, como la implementada sobre los tweets del primer mandatario, por sus dichos en contra de la votación por correo en Estaods Unidos.

“Creo firmemente que Facebook no debería ser el árbitro de la verdad de todo lo que la gente dice en línea”, planteó Zuckerberg a Fox News. “Las compañías privadas probablemente no deberían, especialmente estas plataformas, no deberían estar en la posición de hacerlo”, agregó.

Facebook fue intervenida por actores extranjeros y actividades de recolección de datos privados durante la campaña presidencial que ganó Trump en 2016. Facebook prometió tomar medidas para evitar ese tipo de intervenciones, pero su plataforma es caldo de cultivo para el afán de reelección del mandatario, pues aquella plataforma fue una herramienta clave durante el anterior proceso eleccionario.

En el marco de la disputa, Trump buscará que la Comisión Federal de Comunicaciones verifique el accionar de las plataformas que eliminan o alteran el contenido publicado por los usuarios, en una medida que básicamente busca evitar que sus tweets sean marcados como potencialmente engañosos.