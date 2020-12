¿A última hora? Cinco tragos que siempre son buenos regalos

Suele pasar que a última hora nos meten en un amigo secreto o que no sabemos qué regalarle a ese primo que no vemos hace tiempo.

Para todas esas dudas de regalos, aquí te dejamos algunas opciones infalibles y que harán feliz hasta al más exigente.

Y ya que estamos recomendando alcohol, también es bueno volver a recordarte, nunca manejar después de beber y mantener contento a nuestro conductor designado.

Cerveza Volcanes del Sur

Una buena cerveza siempre viene bien en cualquier momento. Y más si es una cerveza artesanal como Volcanes del Sur Volcanes del Sur, una bebida de ingredientes puros y nobles destacándose por su agua mineral proveniente de la localidad de Colbún. Esta cerveza cuenta con 9 variedades en su cartera, entre ellas la Strong Lager, Hoppy Ipa, Doppel Bock, Doble Malta, Summer Lucuma, Bock Chocolate, Bock Chocolate Naranja y Lager sin Filtrar.

Precio: $ 1.490 unitario 350 cc y $ 16.990 pack de degustación 12 unidades

Dónde: www.casadelacerveza.cl

Jack Daniel’s Old No 7

Bajo la nueva campaña Make it Count, el clásico whiskey Jack Daniel’s Old No 7 ha invitado a sus consumidores a hacer que cada momento cuente y decidir de manera audaz y con propósito sus acciones cotidianas, tal como lo hizo Mr. Jack.

Precio: $24.990.

Dónde: www.housebar.cl

Marques de Casa Concha Etiqueta Negra 2018

En palabras de su enólogo Marcelo Papa “Etiqueta Negra es un vino que muestra toda la fineza del valle del Maipo, a través de un ensamblaje de gran cuerpo y elegancia, taninos redondos y muy atractivos”.

Precio: $18.990.

Dónde: tienda Concha y Toro (Alonso de Córdova 2391, Vitacura) y descorcha.com

Stella Artois Gluten Free

Pensada especialmente para los celíacos, esta cerveza es libre de gluten gracias al uso de una enzima específica que preserva la esencia de una Stella Artois. Utiliza los mismos ingredientes que mantienen los altos estándares de calidad, textura y sabor original, sin representar un peligro para la salud de aquellos que tienen problemas con el gluten.

Precio: unidad: $875 / 12pack x $10.500

Dónde: www.casadelacerveza.cl

Jägermeister Manifest

El nuevo Jägermeister Manifest es un licor de hierbas premium con más de 56 ingredientes botánicos. En sus 38 grados de alcohol, se puede sentir un aroma a madera fresca, y en el paladar un gusto a vainilla con matices ahumados al final, todo esto como un sello distintivo de esta nueva edición. Además cuenta con cinco macerados extras intensivos y menos azúcar. Una versión elegante y única.

Precio: $32.990

Dónde: www.housebar.cl