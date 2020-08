¡Ahora es oficial! La camioneta Amarok V6 ya está disponible en concesionarios

No hay plazo que no se cumple ni deuda que no se paguen, dicen. Tal como te contamos la semana pasada, la Volkswagen Amarok V6 tenía sellado su arribo al país y su estreno era cosa de días. Pues ahora la marca alemana le fijó valor en concesionarios locales a la única versión V6 que estará disponible en el país a partir de este lunes. Como te dijimos en su minuto, la Amarok de motor más grandote (la tradicional es 2.0 litros) viene para posicionarse por encima de la Ford Ranger Raptor y, al menos entre las pick-up de marcas generalistas, quedará a la cabeza en materia de prestaciones.

En definitiva, la Amarok V6 que llegó al país se trata de la versión Highline. Así, la pick-up fabricada en Argentina destaca por elementos como llantas de aleación de 20 pulgadas, vestidas con neumáticos de 255 mm de ancho, faros delanteros bi-xenón, luces diurnas, retrovisores calefaccionados de ajuste eléctrico y abatibles también de modo remoto, vidrios traseros tinteados, pisaderas laterales, freno de mano, volante y palanca de cambios en cuero, reposabrazos delantero, asientos de 12 posiciones con soporte lumbar y tapiz de cuero nappa. que, además, tienen calefacción en las plazas delanteras. Asimismo, tiene una pantalla central táctil de 6.33″ con navegador, bluetooth y compatible con Android Auto y Apple CarPlay, seis altavoces, climatizador bizona y sensor de lluvia.

Complementan en seguridad elementos como asistente de partida en pendiente, control de descenso, sensor de lluvia, cámara de retroceso, airbags laterales con protección de cabeza, frenos ABS (con función wiper, que repele el agua al detectar humedad) y controles de estabilidad y de tracción.

La Amarok más off-road

La camioneta tope de gama de la familia Amarok conserva las medidas de sus hermanas. Así, mide 5.254 mm de largo (con 3.097 mm entre ejes), 1.954 mm de ancho y 1.834 mm de alto. Carga hasta 1.040 kilos en un espacio de 2,52 metros cúbicos. Cuenta con ángulos de ataque, ventral y de salida de 29,5º, 23,6º y 18º, respectivamente y puede vadear 50 cm (la Ranger Raptor es superior en este ítem, puesto que puede sumergirse 85 cm). La suspensión es de doble horquilla adelante y de ballestas en el eje trasero.

Su motor es un 3.0 turbodiésel con geometría variable. Desarrolla 224 caballos y 550 Nm de par entre las 1.400 y 2.750 rpm. Se liga a una caja automática de ocho relaciones con levas al volante, la encargada de llevar la fuerza a las cuatro ruedas de manera permanente (4Motion). La pick-up argentina homologa un consumo mixto de 11 km/l.

El precio de lista de la nueva Volkswagen Amarok V6 es de $ 37.990.000, IVA incluido.