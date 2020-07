Alberto Longo, director general de la Fórmula E: “Se lo debíamos a Santiago”

Hace poco más de una semana se confirmó la presencia de Chile en la séptima temporada de la Fórmula E. El próximo 16 de enero, en el Parque 0′Higgins, se vivirá la cuarta edición consecutiva del Santiago e-Prix, permitiéndole a nuestro país abrir la primera temporada del Campeonato Mundial de Fórmula E y mantenerse como actor protagónico de uno de los eventos más relevantes del motorsport mundial.

Para conocer las razones de esta decisión, conversamos con Alberto Longo, director general de la Fórmula E, quien desde su hogar comentó detalles tanto del momento en que se dio a conocer la noticia, como cuando informó a las autoridades nacionales.

“Hablé con el alcalde Felipe Alessandri y me dice ‘qué notición’. Y claro, él no se esperaba tener la carrera inaugural de la temporada, pero francamente un poco se lo debíamos a Santiago, hemos tenido tres carreras que han sido un éxito rotundo, no me canso de decirlo, desde la primera hasta la tercera han sido un éxito rotundo, uno detrás de otro”, dice el cofundador de la competencia.

¿Se sienten cómodos en Santiago?

La gente se nota que nos quiere en Santiago, llena nuestras gradas en horas; cuando salen los boletos la gente corre para adquirirlos y se ve la pasión que suele haber en Sudamérica, algo que también vemos en México.

¿Por qué se decide mover el inicio de temporada?

Este es un año que venía un poco convulso por el tema del Covid, entonces no queríamos empezar la temporada en diciembre (como había sucedido hasta ahora), queríamos empezarla en enero por un tema psicológico, por el hecho de un año nuevo, vida nueva. Queríamos empezar las carreras cuando hubiese pasado el peor año de la historia reciente del mundo.

¿Cuándo se deciden por Chile?

Fue a última hora. Yo presentaba el calendario el día jueves en el Consejo Mundial y el miércoles por la noche recibí una llamada del ministro de Deportes de Arabia Saudita dándome el ok y diciéndome si queríamos hacer la carrera más adelante. A nosotros nos pareció una buena medida no hacer ninguna carrera más en 2020. Ahí decidimos dar el paso.

¿Qué será lo mejor de empezar una temporada?

Creo que una empresa como la Fórmula E o que el automovilismo en general apueste por una ciudad como Santiago, por un país como Chile, para empezar el calendario, es muy bueno, porque la gente ha sufrido mucho. Ellos están ávidos de buenas noticias y, desgraciadamente, están más en ausencia últimamente. Yo sigo pensando más en la gente, me gusta pensar en quienes lo han pasado muy mal durante mucho tiempo y creo que es fundamental dar estas noticias buenas.

¿Cree que tener la competencia nuevamente en Chile les ayudará a las personas?

Hay que cambiar la forma de pensar de la gente, que está asustada, temerosa, no quiere salir a la calle, no quiere tocar nada, y obviamente hay que seguir respetando esas medidas de seguridad, pero también es muy sano, es súper sano, mentalmente hablando, que la gente vuelva un poco a la normalidad, y nosotros queremos aportar ese granito de arena en todos los sitios donde vamos, para que la gente pueda recordar lo que era ir a una carrera, o al cine, o a un restaurante, o lo que sea, pero poco a poco, siguiendo las normas que dicta cada país, tratar de volver e ir avanzando, porque no nos podemos quedar sentados en ese negativismo de forma permanente, porque al final eso no trae cosas buenas.

El acuerdo con Chile es por un año. ¿Se puede extender?

Estaríamos encantados. Creo que el alcalde Felipe Alessandri está encantado con la Fórmula E, muchos ministros también lo han hecho ver, con lo cual creo que tenemos todo para que se pueda prolongar durante muchos años. Claro, está ese ligero tema que es el de las elecciones, pero si gana el alcalde Alessandri, yo no creo que tengamos ningún problema, pero si la gana otro alcalde, habrá que sentarse con ella o él para ver cuál es su interés por volver a tener la Fórmula E. Es un tema más político a estas alturas.