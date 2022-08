Bolt EUV: Así es el primer eléctrico que Chevrolet venderá en Chile

Hace poco más de un mes, General Motors anunció que dará inicio a su ofensiva eléctrica en Sudamérica. El primer modelo que llegará a la región será el Chevrolet Bolt EUV y Colombia será el país que lo estrenará en el subcontinente durante las próximas semanas, mientras que, para otros mercados, incluyendo Chile, la luz verde a la carrera eléctrica se encenderá desde comienzos de 2023.

Para conocer más en profundidad la estrategia electrificada, que luego sumará en Sudamérica los modelos Blazer EV y Quinox EV, asistimos al International Media Program que General Motors realizó en Detroit a la prensa especializada, donde conocimos y manejamos por unos minutos el Bolt EUV, entre otros vehículos.

2022 Chevrolet Bolt EUV

La toma de contacto con este modelo eléctrico la hicimos en la pista de pruebas de Milford, Michigan, uno de los espacios más tradicionales de GM.

En este enorme campo que se inauguró en 1924 se hacen las pruebas globales de los productos de la compañía, ya que dispone de 240 kilómetros de carretera con dos carriles, con diversos tipos asfalto y de condiciones de pavimento, simulando lo que uno podría encontrar al manejar en las calles.

Para la prueba sobre asfalto teníamos a disposición una serie de vehículos, desde el Corvette C8 a un bus eléctrico, pasando por el Cadillac Lyriq y nuestro próximo Bolt EUV.

Tras una serie de indicaciones, y aguantando un poco la sorpresiva lluvia veraniega que nos recibió esa mañana en Milford, nos subimos al SUV eléctrico de la firma norteamericana, un modelo que deriva del Bolt EV y que surgió con el objetivo de ofrecer una tipología de gusto más global que un monovolumen. Así nació, con un estreno en el Día de San Valentín de 2021, el Bolt EUV, cuya sigla significa “Electric Utility Vehicle”.

2022 Chevrolet Bolt EUV

Construido sobre la misma plataforma que su hermano EV, el Bolt EUV es un poco más grande, ya que mide 4.306 mm de largo (+161 mm que el Bolt EV), 1.770 mm de ancho (+5 mm) y 1.616 mm de alto (+5 mm), con una distancia entre ejes de 2.675 mm (+75 mm). El maletero, por su parte, tiene 460 litros de capacidad de carga, un número más que satisfactorio para el segmento de los SUV medianos.

En el diseño, el Bolt EUV tiene un frontal en el que destacan líneas rectas que se mezclan con una carrocería limpia y los clásicos protectores de los vehículos utilitarios. Además, vemos los grupos ópticos de las luces diurnas con un dibujo afilado y más estilizado en la parte superior (con el nombre Bolt EUV grabado), dejando los faros principales en una segunda sección con una imagen más triangular,

Al centro vemos el emblema sobre una hexagonal parrilla cerrada casi por completo -queda una entrada de aire en la zona baja- que alerta de inmediato que estamos frente a un vehículo eléctrico. Las luces obviamente cuentan con tecnología LED, pero además dispones de indicadores secuenciales de giro.

En la zaga se mantiene esa idea de líneas rectas, con luces LED y una barra negra que atraviesa a lo ancho el portalón y que le entrega una sensación de mayor anchura, además de un spolier en la caída del techo. Salidas de escape no existen.

Un buen interior

Al entrar al Bolt EUV, vemos que se trata de un modelo que irá a competir en el segmento generalista. No existen acabados premium, pero las terminaciones son bastante correctas y la materialidad en un nivel estándar. Lo bueno del habitáculo es que no se intenta exhibir un auto extremadamente futurista, sino que es más simple, con lo necesario para los desplazamientos.

2022 Chevrolet Bolt EUV

El espacio interno también es bueno. Gracias a la buena distancia entre ejes, las personas de las plazas traseras podrán ir cómodos, aunque por el diseño del vehículo, con una línea de cintura ascendente que termina en un pilar C ennegrecido que genera la imagen de techo flotante, hace que las ventanas traseras -que además tienen un corte apuntando hacía el spoiler trasero, sean algo pequeñas.

Desde el puesto de conductor, donde tenemos una correcta posición de manejo, con suficiente visibilidad, lo primero que nos salta a la vista es el tablero digital de 8′'. Es una pantalla que nos entrega distintos tipos de información, incluyendo el consumo de la energía. No se trata de la pantalla más vanguardista, pero posee lo necesario y todo se ajusta de manera simple desde mandos en el volante y no se requiere de un curso para poder manejarlo.

En el centro de la consola tenemos una segunda pantalla, de 10,7′'. Es una pantalla táctil con una interfaz bastante simple de usar, compatibe vía inalámbrica por Android Auto y Apple CarPlay, lo que se sin duda se agradece, lo mismo que existan todavía algunas perillas para ajustar el volumen.

Para manejar, dispone de un selector de marchas mediante botones y en esa misma zona una de las novedades que ofrece, el selector que permite manejar con un solo pedal (como el e-pedal del Nissan Leaf).

2022 Chevrolet Bolt EUV

Este botón permite que el vehículo se frene al momento de levantar el pie del acelerador, movimiento que nos resulta algo brusco al comienzo, pero al que seguramente uno se irá acostumbrando conforme pasen los días. Eso sí, este freno más rudo permite una mayor capacidad de regeneración de energía, lo que deriva en una mayor eficiencia al andar.

Otra funcionalidad muy interesante y que establece diferencias con otros modelos, pasa por la presencia del sistema Super Cruise, el mismo que debutó en Cadillac y que ahora irá extendiéndose hacia otros vehículos de General Motors.

El Super Cruise es un nuevo paso hacia la conducción autónoma, puesto que está en un escalón superior al tradicional control crucero adaptativo.

En este caso, mediante radares y gracias a datos de carreteras que le entrega Google, y sin necesidad de tener las manos en el volante y sin tocar los pedales, el Bolt EUV es capaz de desplazarse y avanzar a la misma velocidad que el vehículo que le antecede, reduciendo la velocidad (o frenando) cuando sea el caso. Para comprobar si en esa zona se puede ocupar el sistema (que debe estar previamente mapeado) se enciende una luz verde en la parte superior del volante, y si es roja no será posible.

Pero hasta ahí no existe gran diferencia con el control crucero adaptativo. Lo novedoso es que en este caso el Bolt EUV es capaz de realizar adelantamientos con solo señalizar. En esta situación, el vehículo revisará si está el espacio suficiente para la maniobra y, de ser así, la ejecutará con suavidad.

2022 Chevrolet Bolt EUV

Esta funcionalidad la pudimos probar y comprobar también en un Cadillac Escalade por las carreteras mapeadas de Michigan y la verdad es que sorprende la suavidad y la corrección en los movimientos. Y para su accionamiento no es nada complicado, ya que basta establecer el control crucero y luego, desde un botón en el volante, se acciona el sistema. Vemos cuando se activa al encenderse una luz con el dibujo de un volante en el tablero.

No negaremos que estábamos atentos y que teníamos las manos y los pies listos para reaccionar en caso de improvisto, pero lo cierto es que el sistema Super Cruise no generó problemas y el comentario era que cada vez vayan apareciendo estos sistemas los periodistas y comunicadores que nos dediquemos a este tema iremos perdiendo bonos, puesto que todo lo podrá hacer el vehículo.

Por supuesto, para que el funcionamiento sea óptimo, el Bolt EUV dispone de un alto nivel de equipamiento en seguridad y de asistencias a la conducción, entre las que se cuentan frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal, asistente de mantenimiento de carril, indicador de distancia de seguimiento y frenado de peatón, por nombrar algunos.

En cuanto al tema mecánico, el SUV cero emisiones que llegará a Chile dispone de un bloque eléctrico en el eje delantero que genera 200 Hp (150 kW) con 360 Nm, par que le permite conseguir una aceleración rápida desde cero. La batería es de 65 kWh y en dinamismo, logra pasar de 0 a 100 km/h en 7 segundos.

En el andar, como en todo auto eléctrico el silencio es un compañero de ruta, pero en este caso no solo por la ausencia de motor a combustión, sino también por el trabajo de aislación. Uno viaja cómodo y tampoco tiene gran sonido de rodadura.

2022 Chevrolet Bolt EUV

En suspensión, tenemos un ajuste suave, pensado para el consumidor norteamericano que gusta de una suspensión blanda que lo lleve relajado y que copie sin problemas los baches del camino. Ahora, si lo aceleramos un poco y entramos con más velocidad en curvas, veremos ciertos traspasos de pesos y la estabilidad no será la misma de un hatchback, a pesar de que este Bolt EUV lleva las baterías en la parte central bajo los asientos, lo que baja el centro de gravedad.

Entonces, al ver esas reacciones, nos queda más claro que es un vehículo de estilo más familiar, donde se prioriza la eficiencia, aspecto que se refuerza con una dirección bastante asistida, que no entrega mucho tacto de lo que pasa en el pavimento.

Respecto de la autonomía, la marca señaló que bordea los 400 kilómetros, cifras que de todas maneras se consiguen en zonas urbanas, donde existe frenado en reiteradas ocasiones.

Ahora, para recargarlo, en una estación de carga rápida se puede conseguir una carga de 160 km en media hora, cifra que no es la más eficiente del mercado, puesto que otros vehículos eléctricos logran llegar al 80% en ese mismo lapso de tiempo.

Eso sí, considerando que la gran mayoría de las personas no utiliza el vehículo sobre los 50 km diarios, la autonomía que declara es suficiente para olvidarse por unos días de la carga.

En cuanto al precio, no sabemos todavía los valores con los que llegará ni el equipamiento con el que se ofrecerá, pero para tener una referencia, en Estados Unidos se ofrece desde los US$ 35 mil hasta los US$ 43.500 para la versión Launch Edition. Ya veremos el precio cuando llegue a Chile en 2023 y arranque la era eléctrica de Chevrolet en Chile.