“Chaleco” López e Ignacio Casale listos para entrar a la “burbuja del Dakar”

A poco más de 20 días para que se inicie una nueva edición del Rally Dakar, los pilotos nacionales Francisco “Chaleco” López e Ignacio Casale ultimas detalles para lo que será esta aventura en Arabia Saudita que se disputará entre el 3 y 15 de enero.

Los experimentados pilotos apuestan en grande. “Chaleco” va por su décima participación y espera repetir el triunfo que obtuvo el año anterior en la categoría Side by Side, mientras el “Perro” apuesta por un formato distinto, ya que será piloto oficial del equipo del Tatra Buggyra Racing, donde atacará su 12° Dakar en la categoría Camiones, regresando así a la misma serie en la que debutó en 2010 junto a su padre.

La preparación de ambos no ha sido la tradicional. Debido a la pandemia, el entrenamiento no fue el habitual, pero es algo que ha afectado a todos los corredores. Otra variación a la que deberán acostumbrarse es a un roadbook digital y no de papel como ha sido lo habitual en años pasados.

En ese contexto, ambos han buscado maximizar el tiempo y probaron en las últimas semanas los vehículos. “Chaleco”, por ejemplo, estuvo una semana en Portugal, donde fue a conocer el Can-Am Maverick que conducirá, probando la butaca, las suspensiones, los frenos y el comportamiento del vehículo preparado por South Racing.

“Fue muy importante haber probado el Can-Am, así pude corregir ciertos detalles para llegar en las mejores condiciones a Arabia Saudita. En cuanto a las expectativas, sé que estamos como favorito, lo cual conlleva mayor presión, pero estoy acostumbrado a ello, así que junto a Juan Pablo (Latrach) y el equipo lucharemos cada día por ser los mejores y entregarle un nuevo triunfo a Chile”, indicó el piloto curicano.

Casale, por su parte, irá al mando de un poderoso camión Tatra Phoenix con más de 4.500 Nm. El tricampeón en la categoría Quads viajó a República Checa, donde manejó por dos días el vehículo y reconoció que “estoy demasiado motivado con lo que será mi participación en Camiones en este Rally Dakar 2021. Vengo llegando hace pocos días de conocer al equipo, el camión, hacer pruebas, y con mi navegante, Álvaro León, lo pudimos manejar, entrenamos varios días en él, y la verdad es que es increíble, una verdadera bestia que lo único que quiero es volver a conducir para cruzar la meta. Como siempre, daremos lo mejor de nosotros como equipo, y esperamos tener los mejores resultados, con miras en tener muchas más horas de conducción, prueba y entrenamiento para el Dakar 2022”.

En cuanto a los cuidados y protocoles que tendrán en la competencia, los pilotos señalaron que será una carrera bien especial y distinta, debido a los cuidados que exige la organización, algo similar a lo que se intentó hacer con la NBA, donde los equipos se concentraron en el mismo lugar y no tuvieron contacto con personas externas para minimizar riesgos de contagio. Además, en el país árabe tampoco quieren que la pandemia se extienda y buscarán por todos los medios mantener al nivel más bajo las cifras que dan cuenta de más de 360 mil casos y poco más de seis mil fallecidos a raíz del Covid-19.

Según comentó Casale, “tenemos que hacernos un test PCR en Chile, luego al llegar a Arabia Saudita nos hacen otro PCR y después debemos encerrarnos por 48 horas. Tras ese período, nos hacen un tercer PCR y si todo está en regla entramos a una especie de burbuja del mundo Dakar. Será sin duda una carrera distinta, pero confiamos en que se podrá hacer sin problemas”.

“Chaleco”, a su vez, se sumó a lo dicho por el nuevo piloto de camiones, agregando que “a diferencia de otras versiones, donde los corredores se iban a hoteles a descansar y podían salir a comprar, ahora eso no podrá hacer, estaremos todos metidos en esta burbuja del Dakar y es algo que debe ser así, nuestro equipo será de cinco personas y ninguno se puede contagiar. Los resguardos serán necesarios para que podamos volver tranquilos a nuestras casas”.