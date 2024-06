CyberDay 2024: los autos eléctricos sorprenden con descuentos de hasta $ 20 millones

Uno de los eventos de venta online más esperados del año comenzó este 3 de junio a las 00.00 horas. El CyberDay 2024, organizado por el Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) se extenderá hasta el miércoles 5 de junio con una serie de marcas de autos apostando por conquistar nuevos clientes con llamativos descuentos.

Para conocer cuáles son las marcas automotrices presentes y las ofertas que se muestran, a continuación elaboramos una pequeña lista, donde resaltan las ofertas de vehículos eléctricos, una de las que incluso llega a los $ 20 millones.

Además, como verán, se trata de una de las mayores asistencias del sector a este tipo de venta online, lo que se explica por el descenso en las ventas que se ha experimentado en el año, situación que se espera mejorar con la atracción de importantes descuentos.

Eso sí, considerar que los precios que informan las automotoras suelen estar asociados a financiamientos especiales, por lo mismo, revisar la letra chica y el verdadero costo en caso de comprar al contado.

Audi

Los mayores descuentos de este CyberDay en el área automotriz los ofrece Audi. La firma alemana tiene todos sus modelos con descuentos, desde el A1 Sportback hasta el eléctrico e-tron Sportback. Este último modelo, por lo que se puede ver en la plataforma, tiene un precio de lista de $88.990.000, pero con el descuento de estos días puede bajar a $ 70.490.000 si se paga al contado (21% de descuento) o a los $ 68.990.000 si se realiza con financiamiento (22% de descuento). Esa rebaja de 20 millones es la mayor rebaja en Vehículos que se podrá encontrar en el CyberDay 2024.

BMW

La firma alemana nuevamente es parte de la venta online. La marca alemana tendrá seis modelos con descuento especial:118i Hatch Dynamic, 220i Coupé Dynamic, 220i Gran Coupé M Sport, 320i Berlina M Sport SE LCI, 420i Gran Coupé Dynamic LCI y M240i Coupé RWD.

Los descuentos van desde $ 3,5 millones (220 Coupé Dynamic) a los $ 5 millones (420i Gran Coupé).

BYD

La marca líder en vehículos eléctricos a nivel global anunció que en este CyberDay ofrecerá bonos de hasta $3.000.000. “Por segundo año participaremos de este evento comercial tan esperado por los chilenos con una destacada oferta en autos eléctricos e híbridos enchufables, para acercar aún más los precios a quienes quieran sumarse a la electromovilidad. Los usuarios tendrán la posibilidad de reservar su unidad de manera online en nuestra página web, o bien, hacerlo directamente en nuestros puntos de ventas y concesionarios”, dijo Cristián Garcés, gerente general de BYD Auto Chile.

Los modelos que se pueden encontrar son Dolphin Mini, Dolphin, Yuan Plus, Song Plus, Qin Plus, Han, Tang y Seal.

Citroën

La marca gala participará de la Cyber Week ofreciendo descuentos de hasta 23% en algunos de sus modelos, exclusivamente en su market place. Entre los modelos presentes en el showroom virtual hay más de 120 unidades, entre ellos el Berlingo Pasajeros, C3, C4, C5 Aircross y C5 Aircross Hybrid.

Los principales precios están en el C3, que puede conseguirse en CyberDay desde $ 9.290.000.

Chery

La marca del grupo Astara anunció descuentos de hasta un 28% por sobre los precios de lista. Además, la marca china puso a disposición una versión limitada del Tiggo 2 Pro (Limited Edition) y por primera vez en Cyber el Tiggo 8 Pro Plug In Hybrid.

Todos los modelos y descuentos están disponibles en https://ventasonline.chery.cl.

Cupra

La firma española se hace presente en el CyberDay señalando Más Potencia, Menos Precio. Entre los modelos que se encuentran, destacan un Cupra Ateca que puede tener hasta un 18% de descuento con financiamiento y de 16% en caso de precio contado.

También se puede apreciar en la plataforma online un Cupra Formentor VZ 2.0 TSI con un descuento de hasta 17% con financiamiento (9% al contado). Otros modelos con descuentos son Cupra León y León VZ.

Exeed

La marca china anuncia importantes descuentos que van desde los $14.990.000 en el modelo EXEED LX 1.5T CVT Advanced y descuentos de hasta $7.500.000. Las ofertas se pueden ver en la plataforma denominada EXEED STORE, donde los usuarios encontrarán las rebajas exclusivas por estos tres días y podrán reservar a través de Webpay.

Fiat

La marca italiana anunció que dos de sus modelos más destacados, Pulse y Fastback, cuentan con bonos de hasta 4,8 millones. Para acceder a las ofertas, las compras se deben realizar a la través de la plataforma e-shop que está disponible en el sitio web www.fiat.cl.

GAC Motor

La marca de origen chino también se hizo parte de la venta online del CyberDay y ofrecerá una selección de sus modelos más destacados, con hasta 21% de descuento en algunos de sus modelos.

Los descuentos más importantes están en el GS4 POWER con hasta 21% de descuento, seguido por el EMKOO con hasta 19% de descuento y el GS8 con hasta 16% de descuento.

Geely

La marca china sorprendió en este CyberDay con importantes descuentos en el modelo eléctrico Geometry C desde el 3 al 5 de junio. En este caso, las versiones GF Plus y GK ofrecen rebajas de $ 7 millones, por lo que cada uno queda en $ 35.990.000 y $ 29.990.000, respectivamente.

Hyundai

Los coreanos llegaron hasta el CyberDay con una de las grandes ofertas, sólo superada por Audi. En este caso, la firma representada por Gildemeister dio a conocer un descuento del 28% para el modelo Kona, con lo que el SUV eléctrico pasa de $ 44.790.000 a $31.990.000, incluyendo un bono de $ 11,5 millones y otro de financiamiento de $ 1,3 millones. Otra oferta importante es la que se ve con un i20 (19%).

Jeep

La histórica marca americana ofrece bonos de hasta $ 6.000.000 millones en sus modelos más poderosos: Commander, Grand Cherokee y Gladiator, Para acceder a los descuentos, se debe ingresar en la plataforma que la marca puso a disposición de sus clientes.

JMC

La electromovilidad será el foco en esta fecha para esta marca china, por lo que ofrecerá un bono de hasta $10.115.000 (con IVA incluído) en su modelo Touring EV. Además, dispondrá de la Vigus EV y de los otros modelos de la línea Diesel: Vigus Work, Vigus Plus, Vigus Pro, Grand Avenue y Touring pasajeros.

MG

La firma que celebra el centenario este año se instala en el CyberDay con una serie de descuentos, destacando el 26% que ofrece en el modelo ZS, con lo que se puede llegar a un precio de $ 8.990.000. También se puede apreciar en la plataforma que un MG One tiene un descuento de 17% para un valor de $ 14.990.000. Eso sí, la mayor rebaja se encuentra en el eléctrico Marvel R, que descuenta $ 5 millones para quedar en $ 35.990.000.

Mitsubishi

La firma japonesa tendrá descuento con la nueva L200 en sus versiones Katana XRT, que tendrá un bono de $3.500.000, mientras que Dakar XR AT contará con un bono de $3.000.000 y Dakar XR MT $2.500.000, todos + IVA y sobre el precio de lista.

“Al igual que en instancias anteriores, Mitsubishi Motors no podía estar fuera del CyberDay y en esta oportunidad tenemos una gran noticia para todos los fanáticos de la L200, ya que de forma inédita y sólo durante los tres días que dura el evento, la All New Mitsubishi L200 que acabamos de lanzar al mercado, estará con un descuento exclusivo. De esta forma todos los interesados podrán acceder a esta icónica camioneta que llegó completamente renovada y que sólo por estos días podrán tenerla a un precio preferencial”, afirmó Hugo Castro, Gerente General de Mitsubishi Motors Chile.

Durante el CyberDay, la marca también ofrecerá bonos desde los $2.000.000 hasta $4.000.000 en su catálogo de modelos SUV. En el caso de Outlander y Xpander Cross tendrán bonos de hasta $4.000.000 sobre precio de lista, mientras que el Eclipse Cross RT contará con un bono de $2.000.000.

Los descuentos estarán disponibles a través del sitio web https://mitsubishi-motors.cl/ desde el 2 al 6 de junio de 2024.

Nissan

La firma japonesa entrega una serie de descuentos, los cuales varían bastante si se trata de compra al contado, con financiamiento o con CrediNissan Plus. En el caso de ocupar este último financiamiento, los descuentos pueden ser de casi $ 10 millones en un Pathfinder o de casi $ 7 millones en un X-Trail.

Opel

La firma alemana del grupo Stellantis dijo presente con sus principales modelos. En este caso, el Crossland encuentra un descuento de hasta $ 3,4 millones, mientras el Opel Mokka hace lo propio con una rebaja de $ 3,1 millones.

Peugeot

La firma del león francés es una habitual en la venta online. En este caso, aparecen seis modelos destacados en el sitio web del fabricante, donde resalta el descuento de $ 4,5 millones que ofrece el 208 y de $3,1 millones del 2008.

RAM

La marca icónica de camionetas y vehículos comerciales destaca por diversas ofertas, entre ellas la RAM 1500 que ofrece bono de hasta $7.140.000. El canal de venta es exclusivamente a través de la plataforma https://e-shop.grupocfc.cl/ram.

SEAT

La marca española cuenta en la presente venta online con todos sus productos. Dependiendo si es mediante compra al contado o con financiamiento de marca, el descuento puede llegar hasta el 22% en el modelo Ibiza, por lo que el valor del hatchback puede ser de $ 13.490.000. El porcentaje mayor que se ve en el sitio es del 23% para un Seat Arona.

Skoda

Los checos pusieron sobre la mesa todos sus modelos, entregando diversos descuentos, los que van desde el Fabia con descuentos de hasta 20% al Kamiq con rebajas que pueden llegar al 21%

SsangYong

La marca coreana ofrecerá rebajas en su diversa gama de vehículos, alcanzando descuentos de hasta 36%. “En este Cyber Day, estamos felices de ofrecer por estos tres días, una gran variedad de modelos con bonos que alcanzan los $12.000.000. Con esta iniciativa, queremos cubrir la demanda de cada uno de nuestros clientes con alternativas de SUV pequeños, medianos, familiares de siete pasajeros y también de nuestras reconocidas pick-up”, destacó Rodrigo Gonzalez, Gerente General.

Los modelos que estarán disponibles son las camionetas Musso y Musso Grand, junto con los SUV Rexton, Torres, Tivoli y Korando, los cuales se pueden ver en el nuevo SsangYong Store a través del link https://store.ssangyong.cl/.

Subaru

Otra de las marcas que lleva años trabajando con e-commerce. Los japoneses nuevamente se instalaron en este plataforma de venta online ofreciendo descuentos que iban desde el 17% en automóviles y de hasta 45% en repuestos y accesorios.

Volkswagen

Los alemanes también pusieron a disposición de los usuarios una plataforma con toda la gama de vehículos, desde el Polo a Tiguan, incluyendo la camioneta Saveiro. En este caso, se trata de unidades limitadas, por lo que el usuario podía ir viendo en el sitio las unidades que quedaban disponibles. Los mayores descuentos en porcentaje en la marca alemana llegaban hasta el 21% en el modelo Nivus.

Dercocenter

Otro de los importantes actores de este CyberDay es Dercocenter. Presente con las marcas Suzuki, Mazda, Renault, GWM, Changan y JAC, dispone de ofertas en su plataforma online que van desde un 18,9% para un Suzuki S-Presso hasta un 53,1% de un Renault Kangoo ZE. En este último modelo, un furgón eléctrico, el bono por esta jornada online es de $17.850.000.

Salfa

El reconocido concesionario ofrece una amplia gama de descuentos en el sector automotriz, repuestos y equipos de jardín y Gator John Deere.

La unidad de Repuestos de Salfa, presentará más de 150 productos en oferta, incluyendo filtros, correas, refrigerantes y frenos, con descuentos de hasta un 60%. Además, el área de accesorios contará con ofertas especiales del clásico jockey John Deere, perfecto para los aficionados del ciervo verde.

La línea de Jardín John Deere ofrecerá descuentos en equipos de uso residencial caracterizados por su facilidad de operación y transmisión hidrostática. Además, entre las novedades para este Cyber Day, estarán los vehículos utilitarios Gator de John Deere, como el Gator TH 6x4, de doble eje trasero (4 ruedas).

Por otro lado, la unidad Automotriz de Salfa, participará en este evento con descuentos de hasta un 30% en autos nuevos y bonos de hasta $5.000.000 en vehículos usados. Entre las marcas destacadas se encuentran Chevrolet, Nissan, Toyota, Mitsubishi, Chery y Ssangyong. En la línea de autos usados, habrá una amplia variedad de modelos y versiones disponibles.