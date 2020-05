El Land Rover Defender se luce saltando antes del estreno de James Bond

Aston Martin no es la única firma británica que infla el pecho gracias a su sociedad con el agente James Bond. Ahora Land Rover también ha cobrado un rol protagónico en No Time to Die, la nueva cinta del famoso investigador que llegará a los cines en abril, y lo ha hecho -cómo no- de la mano de su afamado Defender, que está muy cerca de llegar a las calles a mediados de este año. Ahora la firma del grupo Jaguar Land Rover publicó un divertido spot del Defender 110 (el de chasis largo) saltando tal como si se tratara de un conejo silvestre. Incluso el todoterreno se vuelca y da un brinco de 30 metros de largo. Por supuesto ello no le hace mella y continúa con la acción.

Defender

De acuerdo con el comunicado emitido este lunes por Land Rover, se produjeron siete unidades del Defender que llevan el número de VIN 007 y que se han empleado en la película. Asimismo, la firma comunicó que se ha registrado un número sin precedentes de reservas del modelo presentado en septiembre que había salido de la línea de producción pero que ahora regresa en gloria y majestad.