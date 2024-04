DT de Palmeiras gana un auto eléctrico, pero dice que no le gustan esos vehículos

Un inesperado acto de sinceridad del entrenador brasileño Abel Ferreira no debe haber caído nada de bien en el equipo de marketing de BYD.

Todo ocurrió el pasado domingo en la definición del Campeonato Paulista, donde Palmeiras superó por 2-0 a Santos, remontando la final y coronándose como el mejor del torneo estadual.

Tras el partido, el festejo no se hizo esperar y todo era alegría en el Verdao, lo que se reflejaba a través de las declaraciones en la emisión oficial. Sin embargo, cuando se entrevistó al entrenador de Palmeiras, Abel Ferreira, la tensión se cortaba con un cuchillo.

El motivo fue un inesperado acto de sinceridad del DT que debe haber complicado a uno de los principales auspiciadores de la final, la marca de autos BYD.

Cabe señalar que BYD se encuentra en pleno proceso de crecimiento en Brasil, al punto de que tiene una fábrica en Bahía. Pues bien, para profundizar la imagen de marca, nada mejor que entrar al fútbol en Brasil, por lo que al auspiciar el torneo, entregaban un auto nuevo al entrenador campeón.

Hasta que llegó lo inesperado. Tras levantar la cope, un ejecutivo de BYD hizo la simbólica de las llaves de un BYD Dolphin Mini, un auto 100% eléctrico que también se vende desde hace unas semanas en Chile.

Pero Ferreira, quizás sin imaginar lo que pasaría, frente a las cámaras no pudo ocultar su incomodidad por el premio cuando fue consultado por el programa deportivo “Apito Final” de la señal de Bandeirantes.

“Felicitaciones por el premio, recibió un auto eléctrico”, le indicaron desde el estudio, a lo que el DT comentó que “no sabía de eso, la verdad es que no me gustan los autos eléctricos, no sé si puedo decir esto…”

Para salvar la situación, el periodista le comentó “puedes dármelo a mí, puedes dármelo a mí”. Pero ni siquiera eso alegró al entrenador, quien agregó que “ahora tengo que ver, qué voy a hacer con eso”.

Para los que conocen a Abel Ferreira, el tema no pasa por algo contra BYD, sino que el entrenador del “Verdao” es un fanático de los autos clásicos, como él mismo lo contó en un podcast hace un tiempo.

“Compré uno acá en Brasil (un auto clásico) que estoy construyendo, es un Mustang (Fastback) de 1966″, dijo en la ocasión.

En el mismo podcast también comentó que tener varios autos le ha generado inconvenientes familiares.

“Mi esposa me dijo que cada vez que me echen venderá uno de mis autos. Acá en Brasil todavía no lo ha hecho, pero ya lo hizo en Portugal”, recordó Ferreira.

Según diversos medios paulistas, el DT tiene historia con los clásicos, de hecho ya restauró un Corvette C4 y un Ford Thunderbird 1956, que fue preparado por Kalu Import, una empresa reconocida entre los futbolistas.

Además, el Ferreira es un declarado seguidor de la F1 y de Ayrton Senna, al punto que hace un año diseño una camiseta para Palmeiras con homenaje a la competencia.