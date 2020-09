El Aston Martin de juguete que cuesta más que un MB Clase A y un BMW Serie 1

A fines de mayo, Aston Martin anunciaba con bombos y platillos su regreso a la producción, tras el receso por coronavirus, para dar vida al Aston Martin DB5 que James Bond llevó a la fama en los años 60. El proyecto había sido anunciado en 2018 (ver nota) y dos años después llegaba a materializare previo al estreno de No Time to Die, la última entrega en la saga del famoso Agente 007. Pero el Aston Martin DB5 no llega solo, pues lo hace con un juguete réplica a su altura: es el Aston Martin DB5 Junior, una pieza única que tiene un precio inicial de £ 35.000, vale decir, unos $ 36 millones.

El Aston Martin DB5 Junior nace fruto de la colaboración con la empresa The Little Car Company y es una auto eléctrico en escala 2:3. Mide casi tres metros de largo, 1,1 metros de ancho y fue diseñado para albergar a un adulto y un niño. Gracias al uso de aluminio el vehículo pesa solo 270 kilos.

Está alimentado por un motor ecológico que desarrolla 6.7 Hp y entrega esa fuerza al eje trasero. De esta manera, el Aston Martin DB5 Junior puede alcanzar los 48 km/h con el pedal a fondo. Tanto cuidado se ha puesto en que esta réplica repita las características del modelo de 1963, que lleva también las mismas chapas de aquel histórico Aston Martin, señalado por muchos como el más icónico en la historia de la compañía británica.

El modelo para los más chicos de la casa está en color Silver Birch. Tiene ruedas de 10″ con discos de freno ventilados (y regenerativos) y un completo sistema eléctrico compuesto de faros, luces de freno, señalizadores y bocina. Todo como el modelo en el que se inspira.

La batería asegura una autonomía que va entre los 16 y 32 km, todo según el tipo de conducción. Un segundo pack de baterías puede ser adaptado, si así el cliente lo desea.

¿Su precio? Al cambio de hoy, unos $ 36,1 millones. Más que un Mercedes-Benz Clase A de entrada, o su símil Serie 1 en sus vecinos de BMW. La producción de este juguete muy exclusivo comienza a inicios de 2021, según detallan Aston Martin y The Little Car Company.