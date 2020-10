El hiperdeportivo Lotus Evija de 2.000 Hp dice presente en la Speedweek de Goodwood

El esperado Lotus Evija, la excepcional máquina eléctrica de 2.000 caballos de potencia que fue develada en julio de 2019, esta vez se viste te etiqueta para hacer de las suyas en la tradición Semana de la Velocidad de Goodwood. El primer superauto británico de su especie llega al tradicional show de amantes de los autos para dejar en claro que, pese a su silencioso andar, es una auténtica bestia para tener muy en cuenta. Serán cinco unidades de pre producción en la cita: tres en tono Solaris Yellow y dos en el recordado aurinegro de Fórmula 1.

En un apronte privado (el registrado en el video del final de la nota), el Lotus Evija es conducido por Lord March, hijo del 11º Duque de Richmond. El joven de 25 años comenta que el auto es verdaderamente increíble. “El poder y la velocidad jamás las había experimentado, ni siquiera algo similar. Fue excepcional. Este despertar de los superdeportivos eléctricos trae una nueva manera para las siguientes generaciones y la audiencia más joven”, sostuvo. La elección para poner a Lord March al volante del Evija y luego en el asiento del copiloto, mientras un profesional exprimía el coche, no es para nada casual. Su padre es el propietario de las tierras que albergan el festival de Goodwood.

Lotus no solo llega a la fiesta tradicional del motor con el Evija bajo el brazo. No, no, no, porque también incluye autos tan legendarios como el Lotus 25 de 1963 pilotado por Jim Clark, el Lotus 18 de 1961 de Sir Stirling Moss, el Lotus 49 de 1968 manejado magistralmente por Graham Hill, el Lotus 72-5 del brasileño Emerson Fittipaldi de 1972 o el Lotus 79 de 1978 del italoestadounidense Mario Andretti. Un poco de auto en tantas historias...

El Lotus Evija de cuatro motores es aún un auto en desarrollo, pero está por llegar a las calles. Haría su estreno durante la primera mitad de 2021.