¿El motivo? Lewis Hamilton vende su exclusivo Pagani Zonda 760LH

Desde hace varios años que Lewis Hamilton, el siete veces campeón de Fórmula 1 podía jactarse de tener un garage cuya guinda de la torta era un exclusivo Pagani Zonda. Tan único era este bólido que incluso había sido bautizado como Zonda 760LH, precisamente por las iniciales de su nombre. Este superdeportivo diseñado por el ingeniero Horacio Pagani está impulsado por un motor V12 de origen AMG que pone sobre el asfalto nada menos que 760 caballos. Todo muy bien hasta ahí, porque ahora al piloto inglés no le gustó más (o eso se infiere) y lo vendió. ¿Qué argumento esgrime para deshacerse de una auténtica obra de arte?

Según explican medios como Auto Evolution, el piloto más ganador en la historia de la Fórmula 1 -quien mantiene completo silencio desde que perdió el título 2021 frente a Max Verstappen- ha decidido desprenderse de su máquina italiana por el solo hecho de llevar una vida más consecuente. Así, ya conocido por ser vegano, ahora Hamilton solo utilizará autos eléctricos o al menos electrificados, tal como el Mercedes-AMG One que debutará en 2022 y que es la máquina híbrida de calle que los alemanes tienen en laboratorio desde 2017. Hamilton ha estado estrechamente ligado a su desarrollo. El One tiene tres motores eléctricos y uno térmico V6 de apenas 1.6 litros.

En los siete años que lo tuvo, Sir Lewis Hamilton no disfrutó demasiado de su Pagani 7.3 litros pintado de color púrpura y ordenado con caja manual de seis marchas. Reportes hablan de que esta bestia de tracción trasera no alcanza todavía ni los 1.000 km en el odómetro. Hamilton había pagado por él US$ 1.4 millones, una cifra seguramente menor que la que ahora entró a sus arcas. Es de esperar que su nuevo y desconocido dueño le saque más rodaje...