El último Koenigsegg Jesko de pre-producción abre paso a la camada de las 125 unidades definitivas

“Una manifestación de lo último en performance en automotriz viene a la vida”, dicen desde Koenigsegg, el novel fabricante sueco de hiperdeportivos. Pintado en tono Tang Orange Pearl con acentos plata y color fibra, el último Koenigsegg Jesko de pre-producción es un homenaje visual al también primero de los 14 biplazas CCR ensamblados a partir de 2004 por la firma nórdica con sede en Ängelholm.

Koenigsegg agrega que por dentro, la unidad final de pre-producción, a la que sucederán otras 125 de producción, se inspira en el mundo racing, con un panel inteligente detrás del volante que gira a medida que también lo hace la dirección. Este último de laboratorio y todos los que vengan en la partida definitiva montan un V8 biturbo de 5.0 litros de disposición trasera que puede funcionar tanto con gasolina como con etanol: con bencina desarrolla 1.280 caballos y con etanol salta a 1.628 Hp. A pleno, el Jesko es capaz de superar los 530 km/h, aunque seguramente muy pronto la marca se encargará de dejarlo claro...

“Estamos felices de exhibir este Jesko de pre-serie al mismo tiempo que damos inicio inicio a la producción de las 125 unidades de calle. Como parte de nuestra expansión gradual, el pre ensamblado del Jesko comienza en nuestras instalaciones de 10 mil pies cuadrados”, dijo el CEO y fundador de la marca, Christian von Koenigsegg.

La firma escandinava subraya que durante la fase de desarrollo, su nuevo hiperdeportivo Jesko de tracción trasera ha probado entregar lo último en deportividad y sensaciones de manejo. En las pruebas más recientes se testeó el handling particular que se logra gracias a un tercer amortiguador en el eje delantero, a un sistema de aerodinámica activa y al desarrollo integrado de compuestos Michelin.

Asimismo, lo que más se destaca del Koenigsegg Jesko es su exclusivo sistema de transmisión ligera (Light Speed Transmission), que “representa un salto evolutivo no visto desde la inclusión desde el desarrollo moderno de las cajas de doble embrague. “El Jesko se siente súper natural al conducirlo, porque su sistema de marchas, no importa si suben o bajan, se ejecutan más rápido que en cualquier vehículo. No hay demoras y se comporta de la manera exacta que quieres que ocurra. Para un bólido de este tamaño y poder, es muy ágil al reaccionar al volante y no se altera incluso con movimientos bruscos de velocidad”, dice Markus Lundh, piloto de pruebas de la última creación escandinava.

Con la meta de ser la transmisión más rápida del mundo, la caja LST se compone de nueve marchas hacia adelante y de siete embragues multidiscos húmedos en un paquete ligero y ultracompacto.

Es capaz de realizar cambios de marcha hacia arriba o abajo casi a la velocidad de la luz (a 20 milisegundos), mientras mantiene un torque siempre positivo. Esto se logra gracias a la apertura y cierre simultáneos de embragues que permiten una aceleración o desaceleración sin problemas.

La entrega de los primeros automóviles para clientes de Koenigsegg Jesko está programada para el primer semestre de 2022.