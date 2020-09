El video con el que Conaset deja en evidencia la irresponsabilidad al volante

Hace solo unos días, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), a través de Conaset y el Servicio de Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), daban a conocer una campaña de seguridad vial que buscaba generar impacto en las personas y evitar que se maneje bajo estado del alcohol u otras drogas.

Pero la Conaset, organismo que enfoca su trabajo a la seguridad y la protección en la vía pública, no pretende quedarse tranquilo y ahora dio a conocer en sus redes sociales un video con una acción que sobrepasa lo temerario y que pone en riesgo a decenas de personas.El video no es actual, de hecho, algunos comentarios indican que se trata de una grabación de hace un año, algo que de todas formas no le resta méritos a la denuncia de la Conaset.

Como se ve en la imagen, un deportivo potenciado gira a toda velocidad por la rotunda de Lo Curro. En modo drift, avanza por el lugar, sin importarle que al mismo tiempo circulen otros autos por las pistas paralelas. Por lo mismo, el resto de los que tuvieron la mala fortuna de pasar por su lado debieron bajar su velocidad y hacerse a un costado para evitar accidentes, resultado que al conductor del potenciado deportivo parecía no importarle.

Respecto de esta situación, Karina Muñoz, directora de la Fundación Conciencia Vial, señaló que "lamentamos que sigan existiendo conductores tan egoístas, al extremo de poner en peligro al resto con acciones tan imprudentes. Existen lugares dispuesto para ese tipo de actividad y no son precisamente las calles, donde todos y todas convivimos a diario. Como Fundación, creemos necesario que se sancione esta acción en particular, la impunidad es que la que hace que este comportamiento se siga repitiendo en nuestras calles. No basta con la condena moral, es importante que la cultura cambie y eso también se logra con fiscalización y sanción.

También consideramos que es muy importante que se avance en tipificar como delito la conducción a exceso de velocidad. La velocidad está presente en la mayoría de los siniestros y fatalidades, si no tomamos acciones concretas para reducirla (con normas, fiscalización e infraestructura), seguiremos viendo estos comportamientos, y lamentando más muertes. Esta vez, sólo por fortuna, nada pasó".

El proyecto de ley

Para atacar este tipo de situaciones que para algunos bordean la criminalidad, hace un par de meses la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría -150 votos a favor y dos abstenciones- la ley que sancionará como delito penal las carreras clandestinas y que, por otra parte, endurecerá las consecuencias a quienes incurran en exceso de velocidad en la vía pública.

Según consigna el proyecto de ley, se entenderá por ‘carreras no autorizadas’ aquellas que se realizan en vehículos motorizados, en cualquiera de las vías de uso público (art. 1° de la Ley de Tránsito) y sin el permiso correspondiente por parte de la autoridad competente, contra otros vehículos, contrarreloj o cualquier otro dispositivo para medir el tiempo, para medir velocidades máximas o hasta llegar o pasar un punto, meta o destino determinado.

De todas maneras, el aliciente para endurecer las penas, más allá de las carreras clandestinas, tiene relación con el hecho que en la última década han muerto cuatro mil personas en el país a consecuencia del exceso de velocidad, algo que claramente no todos tienen en mente cuando se encuentran detrás de un volante.