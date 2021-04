“Es una auténtica pena no ir a Santiago de Chile, pero volveremos en 2022”

Una noticia que todos lamentan, pero que se veía venir a raíz de los acontecimientos de las últimas semanas por el tema Covid-19 y las restricciones que genera. La Fórmula E decidió esta tarde suspender el Santiago e-Prix que se disputaría los días 5 y 6 de junio, modificando el calendario de la presente temporada, pero dejando la puerta para regresar el próximo año.

Es lo que señaló Alberto Longo, co-fundador y Deputy CEO de la Fórmula E, quien se mostró apenado por la imposibilidad de visitar Santiago en junio próximo, pero ratificó el compromiso del campeonato para regresar a comienzos del año próximo en un evento con aficionados en las tribunas.

Es que, a pesar de los múltiples intentos por todas las partes involucradas y la alternativa de montar la misma burbuja sanitaria que se utilizó en Roma y que se levantó en Valencia para la fecha de este fin de semana, finalmente el Parque O’Higgins no recibirá los monoplazas eléctricos en su séptima temporada.

“Es una pena, una auténtica pena. Ya saben que nos sentimos en casa yendo a Chile. Desde aquí el agradecimiento absoluto a todo el esfuerzo y el trabajo que se ha hecho tanto desde el Ministerio de Deporte, el Ministerio de Salud, el Alcalde Felipe Alessandri, el Intendente”, dijo Alberto Longo hoy desde Valencia, donde la Fórmula E disputa este fin de semana las fechas 5 y 6.

“Me he sentido en un equipo ganador y desgraciadamente las circunstancias no nos han permitido ir a Chile en junio cuando lo teníamos planeado. Ya tuvimos que aplazar la carrera en enero pero francamente mi agradecimiento más absoluto a todos ellos porque ha sido un trabajo en equipo fantástico que desgraciadamente y en esta ocasión no ha acabado con un buen resultado porque no podemos estar ahí en Chile”, agregó.

Pese a la mala noticia que significa tanto para la Fórmula E como para Santiago de Chile no poder llevar adelante un evento que en los últimos años se ganó su lugar en el calendario a fuerza de grandes carreras y la pasión del público local, Longo ratificó el compromiso para regresar al Parque O’Higgins a principios del año que viene.

“Vamos a estar en Chile, vamos a seguir en Chile esperemos que por muchísimos años y probablemente la fecha saldrá muy pronto pero estamos buscando a principios de año como lo hemos estado haciendo en los últimos años para volver a nuestra segunda patria”, comentó.

“Ni Chile ni Fórmula E se parecen a medio gas, nos merecemos todos tener un evento como el que hemos tenido durante estos últimos años, de auténtico éxito, de asistencia masiva de gente. Nos sentimos muy queridos allí y no queríamos tener que se quedará con un sentimiento un poco negativo. Un mensaje de ánimo para todo el mundo, volveremos a Chile con público, con más gente y para que la gente se siga divirtiendo con nosotros”, finalizó.

Fuente: Fórmula E