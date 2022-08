Estos son los 30 autos locos que irán por el triunfo en el Soapbox Race

La carrera denominada Red Bull “Soapbox Race” o también reconocida como autos locos, se llevará a cabo el próximo 17 de diciembre en el Parque Metropolitano de Santiago y ya están confirmados los carros que correrán a toda velocidad para lograr el anhelado premio que es nada menos que un viaje a ver la Fórmula 1.

“Estamos súper contentos porque después de dos años de pausa tendremos de vuelta a Soapbox Race en el Parque Metropolitano de Santiago, una actividad que reúne a mucha gente, considera el deporte, el ejercicio al aire libre, la vida sana y vivir la naturaleza. Este año la carrera hará un paso por todo el país, ya que el circuito de 660 metros es un recorrido por distintas zonas inspiradas en el norte, centro y sur de Chile”, señaló Eduardo Villalobos, director de Parquemet.

El Red Bull Soapbox Race es un evento abierto para todo público donde cada equipo puede inscribirse y la idea es diseñar y construir sus propios autos. Una de las exigencias es que sean hechos a manos, que no sean motorizados y desafía a cada corredor a tener una buena imaginación al momento de construirlos.

Dentro de los carros más destacados están algunos clásicos del cine moderno como lo es el “Time Machine” el cual propone una verdadera réplica al famoso DeLorean de Volver al Futuro. Otros que también llamaron la atención es el “Freddy Krueger” que presentó un diseño del reconocido personaje de la serie Pesadilla.

La lista de los 30 inscritos son: The Water Speed, Chicken Run You, Time Machine, La Trampa Pegajoso, Kolossaliner, Yellow Submarine, Longa Movil, Fenix, Piggy Bank, La 210, Freddy Krueger, Parrilla Movil, Perla Negra, Marcian X, Colavallico, Cowabunga, Vacunatesta,Bulldog burger, El Barril del mono, El Barril del 8, Cortapasto 3000, Mortal nave, Furycycle, La totoya, Completo completo, Piscolon, F-Dieciochito, Kiss me loco mia, Teleturbo Cody cierra la lista.