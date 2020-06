Estrenarán en TV el documental de la Fórmula E producido por Leonardo di Caprio

El fenómeno de los documentales también ha tomado lugar en la Fórmula E. Hace un año, se presentó en Cannes el trabajo And We Go Green, producción audiovisual que muestra el detrás de escena de la carrera de autos eléctricos, enfatizando el gran objetivo de la Fórmula E que es ser un campo de pruebas para las tecnologías eléctricas en un intento de combatir el cambio climático y la contaminación ambiental.

Leonardo DiCaprio

El documental, producido por Leonardo di Caprio (dueño del equipo Venturi) y dirigido por el cineasta Fisher Stevens (ganador de dos premios de la Academia), y Malcolm Venville, utiliza historias íntimas contadas por sus protagonistas y material de las carreras nunca visto, algo similar a lo que se puede ver en la serie documental de la Fórmula 1, Drive to Surive.

Este trabajo cinematográfico ahora llegará a un mayor número de espectadores, puesto que Fox Sports Latinoamérica pondrá en el aire este martes 2 de junio a las 21.00 horas de Chile el documental, permitiendo a los fanáticos conocer más detalles de la competencia que empezó en 2014 en China.

Cabe destacar que la Fórmula E se encuentra en receso mientras sigue atentamente el desarrollo de la pandemia del coronavirus en el mundo. La categoría se encuentra con su sexta temporada en marcha, habiendo disputado las rondas de Ad Diriyah, Santiago de Chile, Ciudad de México y Marrakech. Antonio Felix da Costa, del equipo DS Techeetah, lidera las posiciones.

Durante esta pausa, la categoría comenzó un campeonato virtual con la participación de todos sus pilotos llamado Race at Home Challenge en beneficio de UNICEF, cuyo final será el próximo fin de semana con la disputa de dos carreras para definir al campeón.

Esta competencia estuvo en el centro de la polémica hace unos días, cuando se informó que el piloto Daniel Abt le solicitó a un corredor experto en carreras virtuales que tomara su lugar y corriera por él en la fecha que se disputaba en Berlín. La actitud antideportiva del alemán lo llevó a que fuese descalificado y a que el equipo Audi Sport lo sacara de la escudería, decisión que lamentó el propio Abt en un video que subió a su cuenta de Youtube.