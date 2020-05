Piloto de la trampa en la Fórmula E ofrece disculpas y se va de Audi

Los coletazos por la actitud antideportiva del piloto Daniel Abt, quien le pidió a un piloto con experiencia en carreras virtuales (Lorenz Hoerzing) para que en secreto tomara su butaca en la competencia de eSports de la Fórmula E, continuó esta tarde con una decisión lamentable para el corredor alemán, quien a través de un video ofreció disculpas por su accionar y confirmó confirmó que no volverá a competir para el equipo Audi, que ayer lo había separado de la formación, tras conocer lo sucedido en la quinta fecha de la Race at Home Challenge.

En el video, Daniel Abt, quien se mostró sin ropa de la marca Audi, dijo que siempre estuvo considerado que la gente supiera que Hoerzing había estado conduciendo. De paso, recordó los buenos momentos que vivió con el equipo, incluyendo la primera victoria para un piloto alemán en la Fórmula E (e-Prix de México 2018).

Respecto de la situación en la que se vio involucrado, en su mea culpa por Youtube dijo que “cuando estábamos practicando para este desafío Race at Home Challenge en una transmisión de Twitch ... tuvimos una conversación y surgió la idea de que sería un movimiento divertido si un piloto de carreras básicamente condujera. Queríamos documentarlo y crear una historia divertida para los fanáticos”.

De todas maneras, Hoerzing no fue mencionado por su nombre en la declaración de Abt, quien comentó que nunca imaginó en lo que desembocaría.

Otro punto que aclaró fue no hubo dinero de por medio.

“También es importante para mí decir que nunca fue mi intención dejar que otro conductor condujera para que yo obtuviera un resultado y me mantuviera en silencio más adelante para hacerme ver mejor”, dijo Abt.

"Nunca fue mi voluntad o idea ocultarles este secreto. Incluso enviamos mensajes de texto a los grupos de WhatsApp donde di algunas pistas".

Cabe señalar que Abt fue multado con 10.000 euros por la organización de la Fórmula E, dinero que el piloto de 27 años donó a una organización que ayuda a movilizar a personas discapacitadas.

"Puedo entender que fuimos demasiado lejos con esta idea. Cometimos un gran error allí. Acepto este error y llevaré todas las consecuencias por lo que he hecho".

Pero las cosas no quedaron ahí para Abt, quien reconoció que "este delito virtual tiene consecuencias reales para mí porque hoy me informaron en una conversación con Audi que nuestros caminos se separarán de ahora en adelante. Ya no correremos juntos en la Fórmula E y la cooperación ha terminado".

“Es un dolor que nunca he sentido de esta manera en mi vida. Al final, solo hay que decir: cometes errores en la vida. Siento que no podría caer más profundo. Estoy en el suelo pero me levantaré de nuevo”, agregó .