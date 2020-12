Fin del reinado de la Silverado 3500 HD: la Ram 3500 Heavy Duty recaptura el cetro de fuerza y remolque

En el lucha de las camionetas en Estados Unidos cualquier descuido puede significar quedarse rezagado frente al rival directo. Y no lo sabrá Ford, que ante la arremetida en agosto de la Ram 1500 TRX vio como su otrora inigualable F-150 Raptor fue sobrepasada por largueza en potencia y en prestaciones. Ahora algo similar le ocurre a Chevrolet, que recién en octubre había lanzado la camioneta de trabajo Silverado 3500 HD, declarando el mayor torque y capacidad de arrastre del segmento, pergaminos que no alcanzaron a durar un mes. Este martes Ram le aguó la fiesta a Chevy con el estreno de la Ram 3500 Heavy Duty, una pick-up todavía más bruta que supera en media tonelada el máximo a remolcar de su rival.

Para ponerlo en simple, la nueva Ram 3500 Heavy Duty tira hasta 37.100 libras (16.828 kilos), posicionándose por delante de la Silverado 3500 HD, que es capaz de arrastrar acoplados de hasta 16.329 kilos. Para vencer a la Silverado, la Ram recurre a una configuración distinta de motor (turbodiésel ambos): a diferencia de la Chevrolet que es de bloque V8 Duramax 6.6 litros, dispone de un seis cilindros en línea Cummins de 6.7 litros. Y si bien rinde 400 caballos (-45 Hp, respecto de la Chevrolet), en torque se fortalece con 1.457 Nm frente a los 1.234 que logra la Silverado 3500 HD.

“Ram recupera el liderazgo en capacidades al ofrecer la cifra de torque más elevada en una pick-up diésel y la mayor capacidad de remolque con enganche de cuello de ganso (para lo cual requirió de la adición de un travesaño en el eje trasero)”, señaló Mike Koval Jr., responsable de la marca Ram. “Sabemos cuáles son los atributos más importantes para nuestros clientes en el segmento Heavy Duty: demandan capacidad para el trabajo duro y resistencia”, agregó el directivo.

Por último, el comunicado de Ram Trucks dice que la marca sigue redefiniendo el concepto ‘you don’t even know it’s back there’ (ni siquiera sabes que está ahí atrás), dando clara muestra de su avanzada ingeniería en materia de remolque. La camioneta más tiradora de Estados Unidos estará a la venta en el transcurso de este mes.

*Este video corresponde a la versión 2020, previo al ajuste de turbo del motor Cummins 6.7L que permitió el incremento en torque de la Ram 3500 Heavy Duty.