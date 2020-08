Fórmula E registra dos casos de Covid-19 a horas de que se reinicie la competencia

La Fórmula E se encuentra afinando detalles para el relanzamiento de la sexta temporada tras el receso obligado por la pandemia. Con seis carreras en nueve días, la competencia de autos eléctricos se instaló en Berlín, donde en el aeropuerto de Tempelhof vivirá desde mañana 5 de agosto un desenlace inédito, con tres diseños de circuito para aumentar la dificultad.

Entre todos los detalles logísticos que lleva realizar las seis carreras, un aspecto clave era la seguridad sanitaria y el cumplir con los protocolos exigidos por el gobierno alemán. Las fuertes medidas que se están tomando permitieron ver que 1.421 personas arrojaran resultados negativos para Covid-19, sin embargo, hubo dos personas que dieron positivo y que ya se encuentran en cuarentena en sus respectivos hoteles.

Según informó el sitio motorsport.com, uno de los involucrados es el CEO del equipo Mahindra Racing, Dilbagh Gill, quien informó en una acotada conferencia de prensa que “lo primero que tengo que contarles es que he dado positivo por COVID-19 en el primer test del lunes. Estoy bajo aislamiento en este momento y esperaré a la segunda prueba. No tengo ningún síntoma y me siento bastante bien, así que eso ya es algo. Me siento un poco triste por no poder ayudar al equipo en este momento, pero lo mejor para la salud de todos es estar lejos”.

En cuanto al funcionamiento del equipo en estos días, el ejecutivo señaló que “Mahindra tiene un equipo directivo bastante sólido, por lo que Toni Cuquerella (ingeniero jefe de carrera) intervendrá para cumplir con el deber de liderar el equipo y David Clarke (team manager) básicamente compartirá las responsabilidades. En un día de carrera, son en gran parte ellos quienes se encargan de gestionar los autos, por lo que con los dos estamos en buenas manos. Estoy a solo una llamada por radio”.

Sobre si espera poder ir a la pista, Gill reconoció que “me pidieron que hiciera una segunda prueba, que está programada para hoy o mañana, y en base a eso veremos. A partir de ahora, las instrucciones iniciales son de 10 a 14 días en aislamiento, así que creo que la final será en el hotel para mí”.

Equipos a la pista

Mientras los cuidados se intensifican en Berlín para evitar nuevos contagios, los diferentes equipos buscan conseguir los mejores resultados para alzarse con el trofeo tras los nueve días de carrera.

Sobre el cierre de campeonato, Neel Jani, piloto suizo del equipo TAG Heuer Porsche, dijo que “el final de la temporada es casi un campeonato en sí mismo. Seguramente será la primera vez que alguien dispute seis carreras en nueve días. Eso puede proporcionar oportunidades únicas. El campeonato sigue abierto, lo que obviamente hace que todo sea extremadamente emocionante. Hasta ahora, con solo cinco carreras, nuestra temporada como debutantes ha sido muy corta. Con eso en mente, mis objetivos para Berlín son ganar más experiencia y terminar en los puntos en todas las carreras que faltan”.

Su compañero de equipo, André Lotterer, se mostró muy ansioso, especialmente por la localía que tiene en Alemania. “Tengo muchas ganas de volver a competir después de un largo descanso. Es genial que tengamos seis carreras seguidas en casa, en el Berlín-Tempelhof. Como todos los demás equipos, tenemos por delante algunos días difíciles. Los tres trazados diferentes harán que la final sea especial. Estamos bien preparados y hemos pasado mucho tiempo en el simulador. Obviamente es una pena que no pueda haber ningún aficionado en el circuito de Berlín, pero haremos todo lo posible para que sea una final emocionante”

El equipo DS Techeetah, por su parte, apuesta por quedarse con el campeonato, ya que Antonio Félix Da Costa es el actual líder en la clasificación de pilotos y, además, encabezan la tabla de constructores. “La última carrera en Marrakech a finales de febrero, ganada por Antonio, nos llevó a la cima de ambos campeonatos. Y después de este descanso de 5 meses, es importante recuperar el impulso que hemos establecido desde el comienzo de la temporada y consolidar así nuestras posiciones”, indicó Xavier Mestelan-Pinon, Director de Performance de DS.