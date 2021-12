Hennessey “Project Deep Space”: la idea de tener seis ruedas vuelve en un hiper deportivo

Desde el comienzo de la historia del automóvil, uno de los elementos que ha cruzado su desarrollo es la presencia de cuatro ruedas. Con excepciones en vehículos que tenías tres (como el Isetta), también han asomado algunos con seis ruedas, como el recordado Tyrrell P34 de la Fórmula 1 o algunas versiones especiales adaptadas de Mercedes-Benz Clase G63 AMG 6x6 o una que camioneta que llegó a Chile basada en la Gladiator de Jeep llamada Apocalypse Sinester 6.

Ahora una nueva alternativa comenzó a rondar por los sitios especializados debido a que el reconocido preparador texano Hennessey dio luces de un proyecto que señalan como el primer Hyper-GT de seis ruedas motrices del mundo.

El modelo por ahora tiene por nombre código el de Proyecto Deep Space y estaría impulsado por seis motores eléctricos, que en conjunto podrían desarrollar cerca de 2.400 caballos de fuerza. Una verdadera brutalidad.

Lo bueno es que, a pesar de ese nivel de potencia, contará con la suficiente densidad energética para no ceder en autonomía frente a otros modelos, tecnología que hoy está a cargo la compañía Cosworth.

Según se desprende de la información, la producción de este hiperdeportivo estaría limitada a 105 unidades, cada uno con un valor de 3 millones de dólares.

Como se asume, el vehículo estará construido completamente en fibra de carbono y se distinguirá por tener un interior personalizado y un par de puertas estilo alas de gaviota, que serán “las más grandes jamás instaladas en un automóvil de producción”.

Y aunque no se ha indicado oficialmente las prestaciones, no sería de extrañar que Hennessey bisque convertirlo en el vehículo más rápido del mundo. “He estado fabricando algunos de los vehículos de aceleración más rápida del mundo durante décadas, pero siempre han tenido un rendimiento limitado por el agarre mecánico. La propulsión eléctrica de seis ruedas es la solución. La tecnología no tiene precedentes en este segmento, tanto innovadora como con visión de futuro. Nuestro equipo de diseño e ingeniería está entusiasmado con la idea de abrazar el futuro”, señala John Hennessey.

La idea de Hennessey es comenzar la producción de este prototipo en 2026 y sería uno de los tres vehículos completamente nuevos que sacará al mercado el preparado durante la próxima década.