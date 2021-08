Apocalypse Sinister 6: llega a Chile una impactante camioneta 6x6 digna del fin de los tiempos

Las redes sociales de fanáticos de autos comenzaron a alucinar en los últimos días con un nuevo modelo que estaba en el país, en Iquique para ser más precisos.

No era ningún superdeportivo, como suele verse en las cuentas de diversos cazadores de autos, sino de una máquina brutal instalada en los patios de la Zofri: la Apocalyse Siniester 6 6x6.

crédito: @icy_Spotter

El nombre ya intimida. Y su imagen aún más. Se trata de un modelo modificado por el preparador estadounidense Apocalypse Manufactering, el que está basado en la Jeep Gladiator, con la salvedad de que cuenta con un tercer eje y seis ruedas, a lo que se suman una serie de modificaciones exteriores que le entregan una imagen realmente portentosa. Es tal su capacidad que desde la propia compañía afincada en Florida lo señalan como un vehículo “para sobrevivir al fin de los tiempos”.

Pero ¿cómo llegó a Chile ese modelo? Para llegar hasta el origen de la idea y conversar con el importador, tuvimos el apoyo de dos fanáticos de los autos: José Ramírez (@iqq_racing en instagram) y Byron (@icy_Spotter), quienes nos compartieron fotos y apoyaron en el trabajo para dar con Alí Sabbagh, el dueño de la importadora de autos Ziad Cars Ltda (@ziadcars), ubicada en Av. Circunvalación, Manzana F, sitio 68i, del Barrio Industrial Zofri.

crédito: @iqq_racing

Sabbagh es un empresario que lleva muchos años en el rubro automotor. Nacido en la ciudad palestina de Jerusalén, tiene más de 15 años relacionado a la importación de vehículos en Chile, de hecho, nos cuenta que “siempre he traído modelos exclusivos. Ferrari, Rolls-Royce y ahora estoy trayendo modelos clásicos”, reconoce el oriundo de Palestina, quien viajó a los 10 años a Bolivia desde su país natal y luego estudió en Estados Unidos pintura y restauración de autos antiguos.

Su cercanía con los autos ha estado desde pequeño. Nos cuenta que “mi papá tenía una desarmaduría de Mercedes-Benz en Palestina. Allá esa marca es de taxi”, comenta.

crédito: @icy_Spotter

Consultado sobre la nueva Apocalypse que ha generado tanto impacto, Sabbagh dice que “es un Jeep Gladiator modificado, al que se le puso un eje más. Yo tenía la idea de hacerme un vehículo de ese tipo, pero un cliente vio este modelo y me preguntó si podía importarlo. Y le dije que sí, que la podíamos traer, no había problema. Ahora viene el proceso de homologación, pero no es distinto a un Gladiator 2021, cumple las mismas normas de emisiones, todo es lo mismo. Lo único es que se agrega otro eje, aunque estéticamente tiene grandes modificaciones”.

¿El vehículo llegó vendido o aún no tiene dueño?

Llegó vendido a Chile. En los videos que empezaron a circular se ve al dueño manejándolo. Lo sacamos del contenedor el lunes y en dos días se ha hecho muy famoso. La modificación en su país demora de dos a tres meses, luego dos meses más el viaje en barco, hasta que desembarcó en Iquique. Y por el momento se va a quedar acá.

Un siniestro jinete del apocalipsis

Apocalypse Manufactering lleva más de una década trabajando en las enormes camionetas con tres ejes. Sus vehículos están presentes en más de 80 países.

En el sitio del preparador se encuentran cuatro opciones de modelos, los denominados 4 Jinetes del Apocalipsis: Hellfire, Doomsday, Sinister 6 y Warlord (esta última construida sobre la RAM 1500 TRX).

crédito: @iqq_racing

En cada uno de estos “jinetes” (salvo en la Warlord), se puede escoger entre tres alternativas motrices: el V6 3.0 Turbodiésel de 286 caballos de fuerza con un par de 550 Nm; el motor del LS3 del Corvette con 500 Hp y el más radical de todos, el Hellcat que entrega 707 Hp.

A Chile arribó la versión Sinister 6, una enorme pick-up que mide 6.248 mm de largo, 2.209 mm de ancho y 2.057 mm de alto, y que mantiene el mismo motor que monta la Jeep Gladiator en algunos mercados, o sea, el V6 3.0 litros turbodiésel con 286 caballos de fuerza y un par de 550 Nm. Como detalle, la séptima rueda descansa sobre el pick-up.

crédito: @iqq_racing

Los precios de estos modelos varían dependiendo de las exigencias de los usuarios. En el sitio del preparador se indica que los valores en EE.UU. oscilan entre los US$ 150 mil y los US$ 250 mil (Warlord), aunque a eso se le debe agregar en nuestro país el costo aduanero más el valor del importador.

Sin duda, un imponente vehículo digno para cumplir cualquier profecía, aunque sea en el fin de los tiempos.