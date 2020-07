Inicia la fabricación del Peugeot 208 argentino que se venderá en la región, pero no en Chile

El Grupo PSA informó que este viernes se dio el vamos a la producción del nuevo Peugeot 208 argentino, que se ensambla en la planta El Palomar, al oeste de Buenos Aires. Se trata de un hito para Peugeot al otro lado de la cordillera, ya que será primera vez que se emplee la plataforma CMP, la nueva arquitectura modular y multienérgica del Grupo PSA que se utiliza en la producción de vehículos compactos, medianos y SUVs compactos, de las marcas Peugeot, Citroën, DS Automobiles y Opel/Vauxhall.

“Algunos ejemplos de equipamiento que caracterizan al nuevo Peugeot 208, multipremiado por la prensa mundial y elegido Car of the Year 2020 en Europa, se encuentran en la tecnología embarcada de última generación que comprende el i-cockpit 3D y el pack tecnológico de asistencias a la conducción, inéditos en el segmento de hatches compactos”, dice el comunicado oficial de Peugeot Argentina. El grupo galo destinó US$ 320 millones en modernizar la planta.

Es lo mismo, pero no es igual

Entra las adaptaciones de este Peugeot 208 Mercosur, frente al 208 de Europa que llega a Chile a inicios de 2021, se encuentran elementos de materialidad e ingeniería. Así por ejemplo, la versión regional aumenta en 12 mm de despeje al suelo, cuenta con capó de acero (en el 208 europeo es de aluminio), gana en capacidad de estanque (47 frente a 44 litros) y tiene una suspensión calibrada para caminos más irregulares.

La diferencia más sustancial se halla precisamente bajo el capó, donde el 208 argentino tendrá un motor bencinero 1.6 litros aspirado de 115 caballos, pareado a cajas manuales de cinco marchas o automáticas de seis relaciones. En nuestro país, en cambio, el portafolio estará integrado por motores PureTech 1.2, PureTech 1.2 turbo y 1.5 turbodiésel, tal como el Opel Corsa que debutó en marzo (son muy hermanos, por si no lo sabías).

Si antes de la pandemia el arribo del Peugeot 208 estaba agendado para antes de que terminara el año, ahora la realidad dice que sería durante el primer trimestre de 2021 (‘La realidad’ es una una fuente de Peugeot en Chile).