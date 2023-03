Investigadores suecos tienen la solución de carga para los autos eléctrico, ¿cómo?

Un importante equipo de investigadores de la Universidad de Chalmers en Suecia desarrolló una nueva tecnología de carga para autos eléctricos. La gran novedad está en que no necesita cables y es capaz de desarrollar una potencia de nada menos que 500 kW.

La carga inalámbrica para los vehículos eléctricos o también llamado carga por inducción es una tecnología que no es común, no obstante, ciertas marca ya han incursionado en ello pero no ha tenido el éxito esperado y no han logrado pasar la fase de desarrollo.

Sin embargo, este equipo de investigadores ven con muy buenos ojos este tipo de tecnología pues permite cargar los autos sin la necesidad de conectar un cable físico. ¿Cómo funciona? Este método ocupa una bobina de inducción el vehículo y otra en una base cargada que se encuentra montada en el suelo, de esta manera cuando el auto se estaciona sobre la base se logra cargar ya que al establecer la conexión de ambas bobinas se transfiere la energía eléctrica.

Los beneficios de este tipo de carga

Sin duda el gran beneficio es la potencia de carga, ya que alcanza los 500 kW en corriente continua y con superficies de hasta 2 m2 y con 15 cm de separación entre bobinas. Esto significa que puede cargar un vehículo en nada menos que 10 minutos y traería importantes cambios a este tipo de autos, ya que una de las principales quejas de los usuarios es la demora. Otro de los beneficios es la comodidad al no tener que enchufar y desconectar el auto cada vez que se cargue,

El profesor Yujing Liu, responsable de la investigación en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de Chalmers señaló al medio especializado “Híbridos y Eléctricos” que “Uno de los elementos claves es que ahora tenemos acceso a semiconductores de alta potencia basados en carburo de silicio (SiC) que llevan en el mercado solo unos pocos años. Estos nos permiten tener un voltaje más elevado, trabajar a temperaturas más altas y a una frecuencia de conmutación mucho mayor en comparación con los componentes convencionales”.

El objetivo de este grupo de investigadores es poder comercializar esta tecnología a gran escala y enfocarse en grandes mercados tales como la carga de camiones, buses, entre otros.