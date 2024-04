Jetour presenta en Beijing a los T1 y T5, para competir con Dargo y Land Cruiser

Jetour continúa extendiendo sus alas, siendo una de las grandes ganadoras dentro de la estrategia del Grupo Chery de crear muchas marcas con modelos que compiten entre sí, ya que es una de las pocas que está desarrollando productos realmente diferentes a sus primos.

Prueba de ello es el desarrollo del Jetour T2, también conocido como Traveller, siendo el único modelo de enfoque realmente off road dentro del grupo y que además llegará a Chile dentro de muy poco, con una unidad que ya rueda por nuestras calles en proceso de pruebas y homologaciones.

Es por esto que Jetour tiene grandes ambiciones con la Serie T, presentando en Beijing 2024 dos prototipos que adelantan autos que parecen estar casi listos para la producción en serie: los nuevos T1 y T5.

Jetour T1: El modelo de entrada de gama

Si el Jetour T2/Traveller parecía muy grande con sus 4.8 metros de largo, quizás el T1 pueda resultar más atractivo para estacionar en la ciudad. Ya que con casi 4.7 metros de largo, se posiciona en un rango de dimensiones mucho más cercano al que podemos encontrar en los que serán sus rivales directos: Haval Dargo, Ford Bronco Sport y SsangYong Torres.

Jetour T1 | Imagen: CarNewsChina

La distancia entre ejes será de casi 2.8 metros, siendo una de las más extensas de este segmento, permitiendo acomodar a 5 pasajeros y su equipaje, mientras bajo el suelo se instala un sistema de tracción a las cuatro ruedas.

Fuentes cercanas al Chery Holding Group indican que el Jetour T1 es básicamente una versión recortada del T2 para ofrecer dimensiones más compactas, pero que en realidad no hay tantas diferencias a nivel de chasis, pudiendo ofrecer las mismas tecnologías que su hermano, pero en un envase más pequeño.

Jetour T1 | Imagen: CarNewsChina

Los trenes motrices del T1 no han sido revelados, pero al ser presentado con el apellido Shanhai, se espera que tenga acceso al combo mecánico híbrido de 315 HP y 510 NM. Pero tampoco se descarta que pueda ofrecer el motor 1.5 turbo con 156 HP y 230 NM, el 1.6 TGDI con 183 HP y 275 NM, y el 2.0 TGDI con 250 HP y 385 NM, todos ya vistos en modelos de Chery, Exeed, Jetour y otras marcas del grupo.

El interior del T1 aún no ha sido mostrado, por lo que tendremos que esperar para conocer que esconde en su habitáculo, que como podemos inferir, estará cargado de tecnología, materiales de texturas llamativas y buena calidad percibida.

Jetour T5: El más grande de la familia

Si el T1 y T2 no cumplen con tus expectativas para un uso intenso, el T5 será una opción más que llamativa. Debido a que con sus 5.4 metros de largo, 2 metros de ancho, 1.9 metros de alto y 3 metros de distancia entre ejes, es casi del mismo tamaño que una Ford Ranger Raptor, pero en formato SUV.

Este todoterreno se posiciona como el modelo de pasajeros más grande que ha fabricado el Chery Holding Group y se espera que la dotación de equipamiento, mecánica y posicionamiento vayan de la mano con las imponentes proporciones.

Jetour T5 | Imagen: CarNewsChina

El estilo exterior es cuadriforme, con los faros delanteros dentro de un marco negro que coincide con casi todos los modelos de enfoque off road, mientras que el parachoques va separado de la carrocería y revestido completamente en plástico negro de textura porosa para no sufrir al circular por caminos malos.

El lateral de la carrocería exhibe una línea de cintura y de techo totalmente recta, sin caídas suaves hasta cortarse en la zaga. Las enormes llantas están por debajo de dos aleros que cumplen la función de guardafangos y las necesaria pisadera tiene una divisón en el centro para dar musculatura al diseño. Al ser un prototipo, no lleva espejos convencionales, sino cámaras, las que probablemente no veamos en el modelo de producción debido a que son fáciles de dañar en una travesía off road.

Jetour T5 | Imagen: CarNewsChina

La zona trasera es similar a la del T2, con unas caderas anchas que dan cabida a las luces posteriores, un amplio portalón de apertura lateral y la rueda de repuesto colgando en posición protagónica. Sin duda un diseño rudo, que luce mucho mejor presentado con la cantidad de accesorios incorporados al modelo de la presentación, con escaleras, rack de techo, faros auxiliares y cuerdas de amarre.

En cuanto a la mecánica del T5 se espera el combo mecánico híbrido enchufable más potente dentro del grupo, con el motor 2.0 TGDI como base, al que se le sumarán dos motores eléctricos para alcanzar un total de 750 HP y 795 NM de torque, suficientes para dar un alcance superior a los 1.000 kms combinados.

Tampoco hay imágenes de su interior, por lo que tendremos que esperar un poco hasta poder conocerlo.

¿Qué te parece el futuro de Jetour?